Chef Nuno Mendes abre restaurante e bar no Porto

Cozinha das Flores e Flôr chegam na quinta-feira, 16 de fevereiro, ao Largo de São Domingos, na zona ribeirinha do centro histórico da Invicta.

A infância foi passada essencialmente entre Lisboa, a cidade natal, e o Alentejo, mas as raízes nortenhas de Nuno Mendes por parte da família materna fizeram com que reencontrasse uma ligação com o Porto, acabando por eleger a cidade Invicta como cenário de fundo para os seus novos projetos.

Segundo o chef, o restaurante Cozinha das Flores nasce com o intuito de “captar a essência da região e apresentá-la num equilíbrio entre criatividade e autenticidade”.

Inspirando-se nas tradições, o restaurante vai apresentar versões criativas de doces típicos, como a nata de nabo, uma versão salgada do pastel de nata. Vai ainda juntar ingredientes em combinações incomuns, como o guisado de tripas de bacalhau e a carne de porco grelhada com couves e enchidos. Leite é o nome dado à sobremesa preferida de Nuno Mendes, que se apresenta como uma viagem nostálgica aos tempos em que trabalhava numa exploração de vacas leiteiras com o pai.

A ligação do Porto com a paisagem vínica que o rodeia tornam o vinho a oferta central do Cozinha das Flores. Com uma coleção focada no produto da região, a lista de referências conta com um equilíbrio entre colheitas antigas, como a Niepoort e a Luís Pato, e nomes mais contemporâneos, como Paraíso Natural e Mateus Nicolau de Almeida.

No interior do restaurante encontrar-se-á um mural da autoria de Álvaro Siza Vieira inspirado no universo da música.

Já o Flôr, bar adjacente com apenas 12 lugares, irá abraçar uma visão moderna da gastronomia nacional, servindo um pequeno-almoço ligeiro e um menu de cocktails criativos durante o dia e noite, sob a orientação da mixologista Tatiana Cardoso.

A carta bebe inspiração noutras culturas, como a japonesa. O cocktail Clichèd inclui gin, bacalhau, coentros, maçã e amaranto, todos eles, nas palavras de Tatiana Cardoso, “clichés” da paisagem gastronómica portuguesa. A mixologista incorporou-o recorrendo a uma máquina, o rotovap, que extrai a essência do sabor do peixe e cria um destilado, tornando esse elemento a base do cocktail.

O Cozinha das Flores e o Flôr integram um projeto irmão contíguo, o hotel The Largo, que possui 18 quartos distribuídos por cinco edifícios históricos, e que será inaugurado este ano.