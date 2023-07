Cachorrinho celta à moda do Porto no Endovélico, no Porto

Na sidraria Celta Endovélico, o verão chegou com algumas novidades. Além de estar a receber novas sidras, grande parte delas em exclusivo, apresenta petiscos criativos.



A galette saucisse é um petisco de rua tradicional da Bretanha. Agora, foi reinterpretado pelo chef Artur Rodrigues, fazendo lembrar o cachorrinho à moda do Porto em versão celta, diz Maria José Valente, que gere a Endovélico com Jaime Filipe Barros. A salsicha fresca é enrolada em massa de trigo sarraceno, tal como na versão original. Mas aqui, é complementada com queijo, molho de mostarda e mel. No fim, o maçarico dá cor e mais sabor ao queijo. É servida cortada às fatias.

Outra aposta para este verão é o cuélebre, que vai buscar o nome à mitologia das Astúrias e da Cantábria: Cuélebre é um dragão-serpente com asas. Nesta sanduíche, juntam-se fatias finas de javali – bem temperado (a receita é segredo da casa) e fumado na cozinha da sidraria, com aromáticas apanhadas no Jardim de Avalon (isto é, a esplanada). É servido em pão de azeite, com tomate, pimento, cebola caramelizada e molho de mostarda e mel.

Para este verão, o Endovélico criou também tábuas para partilhar. A Viriato tem cachopinhos recheados à asturiana, batatas bravas, chouriços, pimentos de Padrón, rillettes bretãs e chips de sarraceno. A Belenus serve-se com folhadinhos de alheira, batatas bravas, porco guisado em vinho tinto, ovos escoceses e cogumelos recheados com tomate e queijo de cabra. O Cuélebre faz parte da tábua Rainha Boudica, que vem com rolinhos de salmão, batatas bravas, almôndegas de veado, cogumelos recheados e um misto de enchidos e queijos. Um desfilar de sabores.

Galette saucisse: 8 euros