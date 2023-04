Cabrito, pão-de-ló, amêndoas: Tasca da Esquina tem menu de Páscoa takeaway

Até quarta-feira dia 5 é possível encomendar o menu especial do lisboeta Tasca da Esquina, proposto pelo chef Vítor Sobral. A ementa rima com a tradição portuguesa.

Para celebrar a Páscoa, o restaurante Tasca da Esquina, em Campo de Ourique, Lisboa, propõe um menu tradicional pré-confecionado, preparado pelo chef Vítor Sobral.

“Numa época de grande tradição na cultura portuguesa, é importante que os costumes se mantenham, a começar pelo convívio à mesa, em torno dos sabores tão genuínos como o cabrito. Foi a pensar em quem prefere desfrutar de uma Páscoa mais descansada, sem a azáfama na cozinha, que preparámos um menu tradicional na Tasca da Esquina, com a garantia do sabor característico de sempre”, diz Vitor Sobral.

O cabaz conta com tostas e paté caseiro como entradas; cabrito com batata confitada, arroz de frutos secos e legumes variados; mais o tradicional pão-de-ló com fios de ovos e as amêndoas caramelizadas.

Para duas pessoas, o menu de Páscoa by Vítor Sobral pode ser adquirido por 99 euros. Há a possibilidade de harmonizar a comida com o vinho Quinta do Paral Reserva 2018, acrescendo um valor de 29 euros.

As encomendas podem ser feitas até quarta-feira, 5 de abril, pessoalmente ou por telefone (917 143 946, 919 837 255). O levantamento é feito sábado 8, das 10 às 12 horas e das 16 às 20 horas.