Bonitos, a bombonaria clássica e familiar com décadas de vida

No Natal, na Páscoa ou no Dia de São Valentim, Valdemar Bonito não tem mãos a medir para todos os chocolates que os clientes procuram na sua bombonaria Bonitos, Porto.

Com 83 anos, Valdemar Bonito dedicou as últimas cinco décadas aos chocolates artesanais, que vende na loja Bonitos, no Foco. “Algumas das nossas receitas têm já dezenas de anos e continuam a ser feitas à moda antiga, no tacho de cobre”, diz.

Paulo Bonito, filho, cuida das redes sociais e vendas online e pensa em formas de inovar. “Para o meio deste ano vai haver novidades. Queremos uma linha de bombons mais apelativos visualmente, mais coloridos, modernos, indo ao encontro do bombom europeu atual.” Mas, assegura, continuará a ser feito à mão e com produtos da mesma qualidade, mantendo as características fundamentais do que fazem há 40 anos.

Para contar a história da Bonitos é preciso recuar aos anos 1970, quando Valdemar liderava a confeitaria Cunha. Lá, “apaixonei-me pelo fabrico de pastelaria e de bombons”, lembra. O espaço onde agora funciona a Bonitos era a bombonaria da Cunha. Quando vendeu a Cunha, a confeitaria não sabia o que fazer com o espaço e ele acabou por comprá-lo, nos anos 1980, mudando para o nome de família.

Desde então, a marca afirmou-se. “O nosso chocolate vem da Bélgica – é de alta qualidade – e nós confecionamos os recheios”, diz. Algumas das referências da casa são as farripas (casca fina de laranja envolta em chocolate), bombons com recheio de framboesa, maracujá, morango, tangerina e cones de chocolate negro. Também há placas, “que ultimamente têm tido muita saída” com sabor a limão, pimenta rosa, mentol ou ananás. “Estamos a criar umas coisas novas, como bombons de lima com caramelo, de avelá, mas a caraterística é o clássico é aquele que sempre vendemos e que o cliente gosta e está habituado”, diz Paulo.