Bolos de inspiração francesa são a estrela da Florbela Pâtisserie, no Porto

Na Florbela Pâtisserie, a recente pastelaria do Torel Palace Hotel, no Porto, alimenta-se a alma de livro na mão enquanto se adoça a boca com doces de inspiração francesa.

A Florbela Pâtisserie, no Torel Palace Hotel, é um tributo à poetisa portuguesa em forma de uma elegante pastelaria de inspiração francesa. Seguindo a vontade de exaltar a literatura portuguesa, que deu mote ao conceito do hotel instalado entre a Batalha e os Poveiros, surgiu em abril esta “pâtisserie” que faz uma homenagem a Florbela Espanca, refere Ingrid Koecke, sócia do grupo Torel Boutiques.

O espaço nasceu na biblioteca do hotel – que continua a funcionar como tal -, e oferece doces delicados confecionados pela pasteleira Eva Monteiro, sob a chancela do chef Vítor Matos e da restante equipa de cozinha do restaurante Blind. De uma pequena vitrina no balcão, espreitam propostas delicadas cujos sabores vão variando diariamente, como macarons, tarteletes, entremets, éclairs, Paris-Brests e cheesecakes, de chocolate, frutos secos ou fruta. Há opções seguras como o consensual éclair de avelã ou a fresca tartelete de maracujá, e outras mais arrojadas, caso do entremet de jasmim e ginja ou do de pêra e fava tonka.

Ali, tudo foi escolhido ao pormenor para nos levar momentaneamente até à Cidade Luz, desde a louça banhada a ouro e os guardanapos de pano bordados até às melodias francesas que se fazem ouvir. A carta de salgados mantém a inspiração francesa na salada de peito de pato com requeijão, no croissant de salmão fumado e no ovo com molho holandês e bacon. Não faltam igualmente opções vegetarianas.

A lista de bebidas é extensa, com propostas que incluem vinhos da coleção Vítor Matos, vinhos da Quinta da Vacaria, champanhes e espumantes, e cocktails com sotaque francês como o Kir Royal e o French 75. Quem quiser algo sem álcool, encontrará as infusões de ervas da Soalheiro e um conjunto de artigos de cafetaria.