Audrey’s: de manhã à noite, serve-se cozinha versátil em Alfama

Num edifício histórico de Alfama, o café e bistro Audrey’s está mais eclético que nunca. Do pequeno-almoço ao brunch e jantar, sem esquecer a hora do chá e do cocktail, há cartas para todas as horas.

Tetos trabalhados, veludos, murais feitos de rosas e quadros com o Coração de Viana ajudam a imprimir um ambiente elegante e romântico, sem se perder o conforto. Num edifício histórico com sete séculos, situado num dos bairros tradicionais da capital, a vizinhança é privilegiada: o Castelo de São Jorge, o Miradouro das Portas do Sol, a Sé e o Miradouro de Santa Luzia, que se avista da esplanada.

É assim há oito anos, desde que o Audrey’s abriu no piso térreo do boutique hotel Santiago de Alfama. O café e bistro está mais eclético e dinâmico que nunca, com quatro cartas que servem todas as horas do dia, às quais se junta uma quinta, a do bar Manny’s – ambos os espaços batizados com o nome dos filhos do casal proprietário, Manuel e Heleen Rosa da Silva.

No restaurante, impera uma cozinha do mundo, “de conforto, versátil, que privilegia técnicas simples e o sabor do produto”, explica o chef Thiago César, parte desta casa desde o seu início. A inspiração variada do que aqui se serve surge das suas viagens, mas também da equipa que lidera, com elementos de todos os cantos do mundo.

Tártaro de salmão com mousse de abacate e vinagrete de manjericão e lima (12 euros); carpaccio de tomate biológico da própria horta (12 euros); burrata com húmus de beterraba e ervas (12 euros); vieiras com puré de aipo finalizado em manteiga de champanhe e sálvia (16 euros); polvo grelhado com espinafres, batata-doce e creme de chalota (22 euros); lombo de bacalhau com espinafres, batata a murro e redução de tomate (22 euros); e o bife da vazia grelhada com esmagado de cenoura e curcuma, edamame e cogumelos (25 euros) são pratos que se provam ao jantar. À quarta e quinta, junta-se ao cardápio música ao vivo na esplanada.

De manhã, entra o menu de pequeno-almoço e depois surge a carta all day (almoço e brunch), com petiscos leves como saladas, tábuas, ovos mediterrâneos, pica-pau, tempuras de vegetais ou caris. O Audrey’s tem ainda um menu de chá, que emparelha com doces e salgados, para o final de tarde. Na mesma altura, entram em ação os cocktails de autor do bar Manny’s (a partir dos doze euros), criações do bartender Bruno Achadinha, como o Sakura (mais seco e botânico) e o Del Humo (notas fumadas, doces e picantes).