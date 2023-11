As francesinhas da Taberna Londrina chegam a Setúbal com novo restaurante

Quase uma década depois de nascer em Guimarães, e de levar as suas francesinhas a cidades como Porto, Gaia, Lisboa, Braga ou Vila Real, entre outras, a Taberna Londrina abre nova casa em Setúbal.

Nove anos depois de nascer em Guimarães, a Taberna Londrina continua a crescer e prepara-se para abrir o seu 15.º espaço. O novo restaurante do projeto focado nas francesinhas abre a 7 de dezembro, na porta 73 da Avenida Luísa Todi, em Setúbal. A cidade sadina junta-se, assim, ao leque de localidades onde a marca já se encontra presente: Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Porto, Póvoa de Varzim, Lisboa, Coimbra, Vila Real, Viseu, Leiria (estas duas últimas há cerca de um mês), além da já referida cidade-berço.

Na carta podem esperar-se as francesinhas já conhecidas da casa, como as mais tradicionais (que levam bife de alcatra ou bife do lombo), além da de frango, de picanha, vegetariana e das versões de francesinha em cachorro, baguete e tosta mista. O segredo da Taberna Londrina está no molho da francesinha, que é feito por uma só pessoa – a mãe de um dos quatro sócios do restaurante – para todas as moradas. Trata-se de um molho menos picante e cervejeiro, mais cremoso e adocicado.

Os pregos, hambúrgueres, wraps, ovos rotos, asinhas de frango picantes, folhados de alheira, pães de alho, mousses e cheesecakes fazem parte da carta habitual da marca, onde há espaço também para as cervejas artesanais. Saiba mais sobre a Taberna Londrina aqui.