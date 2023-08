Anho assado e arroz pingado brilham à mesa deste festival, em Valença

Anho no forno, servido com arroz pingado, no tradicional alguidar oval de barro minhoto. Eis a estrela do festival gastronómico "Sabores do Anho", que se realiza no fim de semana de 2 e 3 de setembro, em Gondomil, no concelho de Valença.

“Os anhos, preparados para este festival, são criados em pastoreio livre nos montes e campos locais, entre a erva e a carqueja que dão um toque singular à carne”, lê-se em comunicado enviado pela autarquia, a propósito do “Sabores do Anho”. O evento – que se realiza desde 2014, com um interregno, devido à pandemia – está quase a chegar ao Largo de Santa Rita, em Gondomil.

O anho, confecionado por cozinheiros locais, leva banhos de tempero com ervas aromáticas da região, antes de ir a cozer, lentamente, em fornos a lenha, segundo a mesma fonte. Esse prato tradicional, que custa 18 euros por dose, vai para a mesa no sábado, ao almoço, a partir das 12 horas, e ao jantar, com início às 19 horas; no domingo, repete-se o almoço, à mesma hora.

Paralelamente, há um programa de animação que arranca logo na manhã de sábado, com arruadas de bombos protagonizadas pelo Grupo de Bombos São Cristóvão de Gondomil. Nesse mesmo dia, à noite, atua a orquestra Costa Rica; e na tarde de domingo é a vez de Tiago Maroto.

O festival “Sabores do Anho” é organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Gondomil, em parceria com a União de Freguesias de Gondomil e Sanfins, com apoio da Câmara Municipal de Valença.