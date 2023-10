Almoço com ar de brunch no Monumental Palace Hotel, no Porto

Chama-se Le Grand Déjeuner e está de volta ao hotel Le Monumental Palace. Aos domingos, o almoço junta os clássicos do brunch com pratos assinados pelo chef Julien Montbabut e sobremesas de autor da chef pasteleira Joana Thöny.

As portas do La Mezzanine, no primeiro andar de Le Monumental Palace Hotel, abrem-se todos os domingos às 12.30 horas para um almoço com ar de brunch, apelidado de Le Grand Déjeuner. O chef Julien Montbabut, que arrecadou a primeira estrela Michelin para Le Monument, o restaurante gastronómico do hotel, na última edição do guia, assina o menu, onde cabem ovos e panquecas, salgadinhos e marisco, piza e bife Wellington.

A mesa de buffet abre com uma seleção de fruta da época, estrategicamente colocada ao lado de uma sedutora fonte de chocolate. Seguem-se os pães, as compotas, o bolo caseiro e o pastel de nata – há opções sem glúten -, iogurtes e cereais. A oferta continua nos salgados, com bolinhos de bacalhau e rissóis, salmão fumado, ostras de Aveiro, saladas, queijos e enchidos nacionais.

Para acompanhar, é servido à chegada um flute de champanhe, de boas-vindas. No menu de Le Grand Déjeuner estão também incluídos sumos e bebidas quentes, mas pode ser complementado com uma seleção de vinhos e cocktails, havendo também a opção de harmonização vínica.





Além do buffet, o almoço é reforçado com uma seleção de pratos à la carte, que contempla alguns clássicos do brunch, como os ovos Benedict e a tosta de abacate, e propostas do chef, seja o tártaro de novilho – terminado na mesa, como também acontece com o crepe Suzette – ou um saboroso arroz do mar, se apetecer confortar o estômago com algo mais quente.

É sensato guardar apetite para as sobremesas de autor, criadas pela chef pasteleira Joana Thöny. Destacam-se a delicada e refrescante panacota de frutos exóticos e o arroz doce enriquecido com caramelo e biscoito crocante.

A oferta é capaz de agradar a toda a família, assim como o ambiente intimista e elegante da sala, animada com música ao vivo. O serviço cuidado e atento, sem ser exaustivo, completa este Grand Déjeuner do Monumental.