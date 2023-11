Akla e Uptown Bar, em Lisboa, renovam menus com sabores de outono

O chef açoriano Eddy Mello renovou o menu do restaurante Akla, no piso térreo do hotel InterContinental Lisbon, para responder ao tempo frio da estação outono/inverno. Enquanto isso, o Uptown Bar, também aberto a não-hóspedes, lançou um leque de novos cocktails.



“As folhas caem e novos sabores nascem na carta do InterContinental Lisbon”. Foi com este mote que o restaurante Akla e o Uptwon Bar, ambos no piso térreo e abertos aos passantes no Parque Eduardo VII, em Lisboa, receberam a nova estação fria. Deixando para trás as receitas e produtos mais frescos, o chef açoriano Eddy Melo – que, de resto, mantém o seu menu Açores também disponível – introduziu novos pratos com produtos da estação, entre os quais se destaca, por exemplo, o pica-pau de camarão de Moçambique, alho e piri piri.

Esta foi a novidade dos petiscos, a par do tártaro de atum patuto dos Açores com folhado de miso e sésamo e maionese samba, indicado para partilhar antes dos pratos principais. Nesse capítulo, entraram um novo entrecôte grelhado com batata-doce frita em palitos, tomilho e chips de alho; lombo de garoupa braseado, gratin de cabeça de aipo, pera nashi, queijo pecorino trufado e espargos verdes com clorofila e azeite DOP; e um cremoso risoto de cogumelos chanterelles com filamentos de açafrão e cebolinha caramelizada.

Além das secções Petiscos, Da Grelha, Do Mar e Da Cozinha o menu do Akla tem opções Da Horta, referentes a três saladas: legumes bio com cremoso de queijo feta vegan e caviar de trufa; de quinoa e lentilha, fava baby, cabeça de aipo, beterraba bio, abacate, tofu e fruta do dragão; e caesar de frango ou camarão. Em paralelo, o restaurante disponibiliza o menu Açores, composto por seis pratos (a partir de 19 euros) que proporcionam uma viagem aos paladares das ilhas de São Miguel e Terceira, numa lógica de aproximação à gastronomia do arquipélago.

Já no Uptown Bar, o outono trouxe novos cocktails para provar todos os dias, entre as 16h e as 00h30. O Beirão Tonic (com a tonalidade amadeirada do licor envolvido em sumo de laranja, menta e água tónica) foi um deles, a par do violet spring, com vodka, sumo de frutos vermelhos, licor violeta, limão e xarope de lavanda, entre as nove bebidas disponíveis. Já o Teatime (brandy infusionado com chá lapsang souchang, pernod, xarope de aneto e bitter de lima) lembra o típico chá das cinco, uma vez que é composto por infusões aromáticas.