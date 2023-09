Acarajé da Carol: a especialidade da Bahia ganhou segunda casa em Lisboa

Tradicional de Salvador, na Bahia, o acarajé autêntico prova-se no Bairro Alto e no Marquês de Pombal, em Lisboa, pelas mãos sábias da chef baiana Carolina Brito.

Faltam poucos dias para Carolina Brito voltar a fazer o seu acarajé na residência do embaixador do Brasil em Lisboa, aquando do 201.º aniversário da independência do Brasil, firmada em 1822. “Costuma ser um grande evento. A banda da Marinha vem a Lisboa e o embaixador convida diplomatas de outros países”, conta entusiasmada a chef natural do bairro de Itapuã, em Salvador, na Bahia. “Aprendi a fazer o acarajé em casa, muito jovem, com a minha avó e as minhas irmãs”. Um saber de gerações.

Carolina veio para Portugal há 21 anos, a convite de um casal do Norte, e não mais regressou graças a este prato de origem nigeriana, típico da Bahia. Quando deu por si, eram tantos os pedidos que não conseguia sair da cozinha e assim surgiu a ideia de abrir o próprio restaurante, no Bairro Alto, a que juntou, há dois meses, uma casa maior perto do Marquês de Pombal. No menu comum a ambos o acarajé é a estrela, feito com massa de feijão frade frita em óleo de palma, com camarão seco e vatapá.

O petisco é para comer com as mãos, sem vergonhas, e pode vir numa versão mais pequena, para o cliente juntar os ingredientes. A salada de vinagrete refresca-o e os camarões secos comem-se com a casca. Além de saboroso, é uma oportunidade de conhecer a religião candomblé, marcada pelos orixás aos quais Carolina recorre nos momentos em que precisa de respostas para tomar decisões. Da carta, vale a pena provar também o guloso bobó de camarão, a par de outros pratos típicos da Bahia.