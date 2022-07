A Sincelo reabriu com novos sabores de gelado e uma taça DIY

Novos sabores de gelado e uma sala completamente cor-de-rosa são algumas das razões para visitar a gelataria histórica, que reabriu refrescada.

A Sincelo, uma das mais antigas gelatarias da cidade, reabriu no início de junho, com um ar refrescado e novidades na carta. Teresa Aguiar, atual proprietária, explica que a ideia de remodelar o espaço e de atualizar os equipamentos já existia há uns anos, mas a pandemia fez atrasar o processo, que acabou por apenas se concretizar em maio.

Agora, quem chega à loja na Rua de Ceuta encontra smoothies e bowls doces com base de gelado, e novos sabores, como o speculoos, o banoffee e o sorvete de goiaba adoçado com stevia. Também as coberturas aumentaram, com a adição ao menu dos cubos de caramelo, marshmallows, amêndoa laminada, bolacha Oreo triturada, chocolate Kit Kat triturado, ganaches, arroz tufado e bolas de caramelo salgado e chocolate de leite.

Há, assim, uma vasta oferta para conjugar na nova taça DIY (“do it yourself”), personalizável, que permite ao cliente escolher dois sabores de gelado, de entre 21, e três coberturas. A afamada taça Sincelo continua em vigor, assim como as taças Memória, que não estando anunciadas no menu, são servidas a quem se lembrar delas. Outra novidade é o Portocelo, uma bebida que junta vinho do Porto e uma bola de gelado à escolha.

O espaço mantém as madeiras a descoberto e a decoração em tons pastel – cuja paleta de cores foi beber inspiração ao reclamo luminoso exterior, em forma de taça de gelado -, mas substituiu-se o piso acinzentado por um mais ousado, com efeito marmorite. As cadeiras originais foram pintadas e forradas e as mesas ganharam tampos de mármore.

Outra novidade reside na pequena sala junto às escadas que levam ao segundo piso. “A sala foi sempre muito especial e é a mais aconchegante da Sincelo. A ideia foi pô-la monocromática para a tornar ainda mais confortável”, conta Teresa, referindo-se àquele pequeno mundo rosa, onde tudo – exceto os candeeiros originais – assumiu o mesmo tom, até o ar condicionado. A fazer lembrar, apropriadamente, um gelado de morango.