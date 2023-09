A Nunes Real Marisqueira, em Belém, tem novos pratos para almoços rápidos

A completar um ano desde que se mudou para o número 172 da rua onde sempre esteve, a Nunes Real Marisqueira lançou este verão uma coleção de novos pratos pensados para o almoço, quer seja à mesa ou na barra. Spaghettoni de lavagante e tempura de gamba com salicórnia são duas das novidades.



Da sala à barra de petiscos, do jantar ao almoço, a Nunes Real Marisqueira procura atrair clientes em todas as frentes, agora que se faz um ano que se mudou para o espaço dos antigos armazéns da Tobis, no número 172 da Rua Bartolomeu Dias, em Belém. A ideia dos responsáveis, o casal Miguel e Vanda Nunes, é dinamizar o restaurante também à hora de almoço, mostrando que ir a uma marisqueira não tem de ser apenas com uma vivência noturna, nem cingir-se ao marisco cozido.

A equipa de cozinha introduziu, com efeito, uma série de novos pratos na ementa, todos a incentivar a partilha à mesa. Entre os principais estão o spaghettoni de lavagante com molho de tomate e a tempura de gamba branca do Algarve com salicórnia; mas também há salada russa de toro (atum) com caviar; paletilla de cordeiro com arroz de miudezas e grelos; e sashimi de barriga de atum, entre outros. Para quem gosta de carne, entraram costeletas de borrego com batatas fritas.





Já na barra, uma sala de ambiente mais sereno e privado, há também novos pratos disponíveis para quem quiser comer de forma mais rápida e descontraída. Ostras e espumante, presunto e cerveja, prego de barriga de atum ou até uma “lagosta fast food”, servida numa caixa de cartão com batatas fritas, são algumas das opções. O prego do lombo, clássico das marisqueiras, também marca presença, assim como o camarão. A barra, tal como a restante sala, funciona do meio-dia à meia-noite.

A carta de vinhos tem quase 400 referências de 14 regiões vitivinícolas portuguesas. A renovada Nunes Real Marisqueira assume uma decoração inspirada na Art Déco dos anos 50, com vitrais, cores garridas, esculturas em fibra de vidro e um chão “Terrazzo” que ocupa quase mil metros quadrados com um desenho pintado com 52 cores. O aquário de marisco vivo, logo à entrada, é outra das peças principais do espaço, que junta 225 lugares em diversas salas, com diferentes ambientes e propósitos.