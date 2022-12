A Miss Pavlova tem nova casa na Ribeira (e macarons com sabor a bolo-rei ou leite-creme)

Faz quase dez anos que Ana Maio criou a marca Miss Pavlova, e desde então não parou de alargar a oferta. Na Miss Pavlova – Maison, loja acabada de inaugurar na Ribeira do Porto, há pastelaria fina, cocktails, exposições, oficinas e uma linha de produtos que celebra o Natal com sabores familiares, mas em moldes distintos. Prova disso os macarons com sabor a bolo-rei ou leite-creme.

“Pink Xmas Collection” é o nome da linha exclusiva pensada para a quadra natalícia, composta por três caixas, de três tamanhos diferentes, que podem ser adquiridas aqui ou nas duas lojas físicas, na Ribeira e no NorteShopping, por valores que começam em 10,90 euros. A coleção inclui desde bolachas agridoces e mini merengues até macarons com quatro sabores: bolo-rei, pão-de-ló e ovos-moles, leite-creme e toffee de canela e queijo da serra e doce de abóbora. Outra novidade natalícia é o red velvet, que custa 38 euros e está disponível por reserva.





Na Miss Pavlova – Maison, às famosas pavlovas, com diferentes formatos e sabores, somam-se novidades como tarteletes, choux, pain au chocolat, rolo de canela ou bolo princesa. É grande a aposta na pastelaria fina, que pode ser acompanhada por cocktails e outras bebidas. Tanto os produtos como a decoração fazem jus ao lema da marca: I believe in pink (acredito no cor de rosa).

Para os próximos tempos, estão planeadas outras estreias. “Além de pastelaria, vamos ter brunch já no início do próximo ano, exposições temporárias, livros, eventos, workshops e showcookings“, revela Ana Maio, citada em comunicado. E acrescenta que a escolha do nome maison foi influenciada por uma viagem que fez, neste ano, à capital francesa. Tanto que a primeira exposição, já patente no novo espaço, é “Paris: Retratos da Cidade do Amor”, da fotógrafa Daniela Pedroso.