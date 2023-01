A frescura do mar no centro de Lisboa, no novo Lota d’Ávila

Equilibrando-se entre as visões tradicional e moderna, Vasco Lello dá palco ao peixe e marisco das águas nacionais, na nova Lota d’Ávila, em Lisboa, onde não faltam clássicas mariscadas, peixe na grelha e ao sal, paellas e petiscos de autor.

Na nova marisqueira das Avenidas Novas, navega-se entre propostas mais tradicionais – as mariscadas, o peixe e marisco na grelha ou ao sal – e pratos de assinatura, mais contemporâneos. Transversal às duas visões, que coabitam em harmonia na carta do Lota d’Ávila, é a aposta no produto-base que chega de toda a nossa costa e ilhas – Aveiro, Setúbal, Peniche, Nazaré, Algarve e São Miguel, por exemplo -, o mesmo que dá as boas-vindas na primeira sala, que recria o ambiente de uma lota.

“É um privilégio ter esta costa maravilhosa, num país pequeno, mas de peixe e marisco tão variado”, explica Vasco Lello, chef alentejano que há muito se habituou a trabalhar o que vem do mar, e que já passou por casas alfacinhas como Bica do Sapato, Memmo Príncipe Real e Sea Me – Peixaria Moderna, antes de liderar a cozinha deste novo restaurante, dos mesmos donos do Ofício, no Chiado.

No marisco e peixe fresco do dia, pode ser vendido ao quilo, fresco, cozido, grelhado ou ao sal, e a mariscada do chef é a alternativa para provar um pouco de tudo, com três versões: a Maré Baixa tem burriés, búzios, camarão de Moçambique, ostras e percebes, a Maré Alta junta ainda gamba da costa e sapateira ou santola, e a Fora da Caixa tem ceviche de gamba da costa, carabineiro, lingueirão, lula e alga wakame.

As paellas da casa também são boas para partilhar, tal como as entradas de Vasco Lello – ora mais clássicas, ora mais criativas -, como croquetes de sapateira com molho tártaro (3,50 euros/unidade), lírio fumado com amêndoa algarvia e laranja (11,50 euros), choco frito com maionese de sésamo preto (12,50 euros), tártaro de atum (14 euros) e amêijoas à Bulhão Pato (18 euros). Para terminar, como manda uma marisqueira digna, há prego do lombo com chips (10 euros) e também doces, como rabanada de brioche e gelado de tomilho.

Entre detalhes decorativos que nos levam para as águas nacionais, desde boias a redes de pesca e padrões náuticos em azul e branco, há cocktails de assinatura e vinhos para provar pelos espaços versáteis da Lota d’Ávila, entre sala interior, zona de barra, bar e esplanada, onde cabe uma centena de fãs de marisco.