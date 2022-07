Este verão, fazer praia é no Centro de Portugal

Prefere estar à beira-rio ou beira-mar? Momentos de relaxamento numa toalha estendida sobre a areia ou momentos repletos de adrenalina proporcionados pelos desportos náuticos? Prefere águas calmas ou com muitas ondas? As praias do Centro de Portugal oferecem tudo isto, e muito mais, para dias incrivelmente bem passados.

Sejam do Norte ou do Sul do país, podemos garantir aos verdadeiros amantes de praia, aqueles que ficam até ao pôr do–sol e são os últimos a partir, que o paraíso está apenas a alguns quilómetros. Nada mais nada menos do que as praias do Centro de Portugal, um dos destinos turísticos mais surpreendentes do nosso país. Começando pela Ria de Aveiro, no concelho de Ovar, depressa encontramos as praias de Esmoriz, Cortegaça, Furadouro, São Pedro da Maceda e Torrão do Lameiro/Marreta. Nelas, pode aventurar-se na prática de surf ou passear descontraidamente ao longo do areal dourado.

Numa zona de excecional beleza e grande riqueza ambiental, em pleno coração da Ria de Aveiro e com cerca de 14 quilómetros de costa atlântica, é no Município da Murtosa que encontramos a praia da Torreira, enquadrada pela magnífica paisagem dunar e brindada com uma extensa rede de ciclovias, convidando os visitantes a descobrir, de bicicleta, a beleza deste território. Já a praia Estuarina do Monte Branco, localizada a sul do aglomerado urbano da freguesia da Torreira, é muito procurada pelas famílias, pela sua tranquilidade e acessibilidade. A praia do Bico está integrada em pleno percurso visitável da Natureza – NaturRia, detendo, por isso, uma envolvente natural extraordinariamente bela e rica em biodiversidade.

O concelho de Aveiro dispõe apenas de uma praia, mas que vale por muitas, a praia de São Jacinto. Um passeio pedestre ou de bicicleta, na Via Ecológica Ciclável, à beira-ria, é uma daquelas coisas que se deve fazer pelo menos uma vez na vida. Um pouco mais a sul, em Ílhavo, fica a praia da Costa Nova, também muito procurada pelos seus coloridos “Palheiros”, casas pintadas com riscas coloridas em fundo branco. Não nos podemos esquecer também da praia da Barra e o seu imponente Farol, o mais alto em Portugal, e da praia da Vagueira, em Vagos, que apresenta um extenso vasto areal, onde convida os amantes dos desportos radicais e das boas ondas à prática de surf, bodyboard e outros desportos náuticos.

Quando chegamos à Região de Coimbra, percebemos que há tanto para aproveitar. A praia de Mira é a única no mundo com bandeira azul desde 1987, ano da criação deste galardão. Uma paragem por estas águas é obrigatória. Na praia da Tocha, em Cantanhede, poderá divertir-se com os mais pequenos e aproveitar uma tarde de verão a fazer desportos náuticos. As atividades de lazer decorrem num ambiente tranquilo, com vista para as redes dos pescadores e os barcos típicos da Arte Xávega. Se aprecia uma magnífica vista sobre o atlântico, a poucos quilómetros a norte, pode visitar a praia do Palheirão, um autêntico refúgio natural para os amantes de natureza. Imperdível será também a praia de Quiaios, na Figueira da Foz, um dos mais animados centros balneares do Centro de Portugal, onde abundam bares, esplanadas e restaurantes que atraem milhares de visitantes ao longo do ano.

Se estiver para os lados da Região de Leiria, pare na praia do Osso da Baleia, concelho de Pombal, onde as dunas criam um ambiente de perfeita comunhão com a natureza. O nome desta praia deve-se ao aparecimento de um esqueleto de baleia no areal. De lá, siga até à praia do Pedrógão, procurada pelos banhistas devido ao seu extenso areal e convidativo mar. Até à praia da Vieira são apenas alguns minutos, que apesar de ter deixado de ser um local de pescadores, mantém a fama de lá se comer um dos melhores arrozes de marisco do mundo. Encante-se, depois, com São Pedro de Moel, praia com ar aristocrático cheio de bom gosto.

Quando se pensa no Oeste, pensa-se em areia branca e mar azul. E é para lá que deve seguir, até à praia da Nazaré. Mais do que uma praia, é um dos locais mais típicos do país, não apenas pelo Santuário que invoca o seu nome, como também pelas suas gentes e tradições. É também na Nazaré que se podem observar surfistas dos quatro cantos do mundo, junto ao velho Forte de S. Miguel Arcanjo, onde está instalado o farol, os quais garantiram à Praia do Norte o estatuto de referência a nível mundial de surf de ondas gigantes.

A praia da Foz do Arelho, onde as águas da Lagoa de Óbidos confluem com as do Atlântico, também é paragem obrigatória. Daí siga em direção à península de Peniche, passando primeiro pela Ilha do Baleal, onde desde já se pode avistar Peniche, numa vista inconfundível. Peniche é uma das zonas de referência do surf mundial e isso sente-se não apenas na água, mas também fora dela. Já que lá está, não perca a oportunidade de apanhar o barco e passar um dia de sol e banhos nas Berlengas. Se prefere kitesurf e bodyboard, visite as praias da Consolação, Areia Branca e Santa Cruz.

Devido à sua localização geográfica privilegiada, é no Centro de Portugal que se descobrem também as praias fluviais mais refrescantes do país. Zonas de grande beleza natural e paisagens imponentes, tornando-se também nos destinos prediletos dos visitantes destas regiões.

Nas margens do Rio Vouga, no concelho de Sever do Vouga, encontramos a praia fluvial Quinta do Barco, junto a um dos mais vastos lençóis de água deste rio. É também em Sever do Vouga que nos deparamos com as mais belas cascatas da região. A praia fluvial da Cascata da Cabreia é um bom exemplo disso. Já o concelho de Águeda oferece recantos ideais para momentos tranquilos e de lazer. Com cerca de uma dezena de parques fluviais em todo o concelho, dos quais se destacam os parques da Redonda e Alfusqueiro.

No ponto mais alto do país, a 1.437 metros de altitude, encontramos a praia do Vale do Rossim, no concelho de Gouveia, em pleno coração da Serra da Estrela. A construção da barragem possibilitou o aparecimento deste espaço, onde se destaca a paisagem envolvente e a qualidade da água. Tão bonita como a da Loriga, ali perto, situada num vale glaciar.

Por sua vez, no concelho da Covilhã, vá conhecer a piscina-praia fluvial do Ourondinho e as piscinas naturais Cortes do Meio, ambas valem tanto a pena como a praia fluvial da Vila do Carvalho, que conta com uma cascata em pano de fundo, grandes rochedos e vasta vegetação, enquanto a praia fluvial de Sobral de São Miguel proporciona profundidades diferentes e o espaço dispõe de uma zona de relvado sintético. Refresque-se em família na praia fluvial de Unhais da Serra ou na de Verdelhos e, depois de um bom mergulho, aproveite o relvado, bancos e mesas de piquenique.

Descubra a ruralidade que emerge no caudal do Côa, no concelho do Sabugal. Praias fluviais ou zonas de lazer, todas elas são dignas de conhecer: Alfaiates, Badamalos, Fóios, Malcata, Penalobo, Quadrazais, Rapoula do Côa, Sabugal, Seixo do Côa, Vale das Éguas e Vale de Espinho.

Em Viseu Dão Lafões, atravessada pelos rios Dão, Criz e Mondego, Santa Comba Dão enquadra a paradisíaca praia fluvial da Senhora da Ribeira, que convida ao mergulho e à natação, ao convívio e ao descanso, bem como à prática de desportos náuticos, como canoagem e stand up paddle.

Na Região de Coimbra, na Serra da Lousã, o caminho leva-nos até Casal Novo, onde poderá banhar-se na piscina natural no rio Ceira. Mergulhe na praia fluvial de Sete Fontes, com águas serenas e um parque de merendas, bem como nas nascentes dos Olhos de Fervença, ambas pertencentes ao concelho de Cantanhede. Um pouco mais a sul, nas margens do Rio Mondego, encontramos a praia da Aldeia Viçosa, refletida pelas suas águas límpidas, com direito a escorrega aquático. Em Penacova, a praia do Reconquinho oferece um areal extenso com zona de merendas e um parque de campismo onde poderá pernoitar e contar as estrelas à beira do rio.

Na Beira Baixa, reparta as suas férias pelas inúmeras praias fluviais junto a Castelo Branco, verdadeiros oásis nos meses mais quentes. Mas antes, refresque-se na piscina-praia desta cidade, um espaço de lazer de referência na região por tudo aquilo que oferece.

Passemos para o concelho de Proença-a-Nova. Mergulhe nas praias fluviais de Aldeia Ruiva, Fróia e Malhadal, nas zonas balneares de Cerejeira e Alvito da Beira e nas piscinas públicas de Pedra do Altar. No fim, divirta-se no Fluvifun, o Parque Aquático do Malhadal.

Conheça a Barragem de Castelo do Bode e as bonitas albufeiras do Médio Tejo. Originaram nesta região algumas das praias fluviais mais extraordinárias do país. Prova disso é a Estação Náutica de Castelo do Bode, que se estende por cerca de 60 quilómetros ao longo de uma paisagem deslumbrante.

No concelho de Tomar, a praia fluvial dos Montes é bastante procurada para desfrutar de dias relaxantes, já que se situa num local sossegado, em plena natureza, onde brotam diversas fontes. A de Castanheira, também conhecida por Lago Azul, é outra das praias fluviais de referência em Portugal. Aqui, as águas da barragem espelham um azul magnífico e particularmente intenso. A tranquilidade do lago, rodeado pela serra, torna-a numa das zonas mais relaxantes e inesquecíveis ao largo da barragem.

A praia do Agroal, no concelho de Ourém, é um verdadeiro paraíso ecológico que brota do leito do rio Nabão. Desta fonte natural nasce água mineralizada e gelada, mas com propriedades curativas para os problemas de pele, segundo a secular tradição popular.

Por fim, no concelho de Figueiró dos Vinhos, na Região de Leiria, explore paraísos incríveis: a praia fluvial Fragas de São Simão – localizada entre dois locais emblemáticos, a Aldeia do Xisto do Casal de São Simão e o Miradouro das Fragas de São Simão – e a praia fluvial Ana de Aviz – situada na aldeia com o mesmo nome – são os locais que não pode perder.

Nas suas próximas férias, descubra todas estas praias e crie memórias, vivendo momentos fantásticos e refrescantes no Centro de Portugal.