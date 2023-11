Vinhos do Alentejo à prova em festival gratuito de Borba

Cerca de 70 expositores participam este ano na Festa da Vinha e do Vinho, que começa na quarta-feira, em Borba, com destaque para os produtores do Alentejo.

O certame dedicado ao vinho e à vinha, que recebe habitualmente milhares de visitantes, vai decorrer até ao dia 12 deste mês, no pavilhão de eventos da cidade, com entrada livre, para promover sobretudo os vinhos do Alentejo, com a participação de produtores que apresentam as suas marcas para degustação e venda. A festa, a inaugurar às 10h de quarta-feira, serve de apresentação do vinho novo dos produtores locais pelo São Martinho e, segundo o município, durante os cinco dias está “garantida muita animação”.

“Trata-se do maior certame do concelho, onde se promove o vinho e a viticultura, assim como os produtos regionais certificados e de excelência, que tão bem caracterizam o território alentejano”, realçou a autarquia. O evento, de acordo com a organização, pretende contribuir para o desenvolvimento do concelho e da região e oferece aos visitantes “um vasto programa de animação, gastronomia e mostra diversificada de produtos regionais”.

Espetáculos musicais, animação de rua, cante alentejano, dança, Concurso Regional do Rafeiro Alentejano, colóquio sobre viticultura, atividades desportivas, doçaria regional, artesanato, fogo-de-artifício e provas de vinhos constituem alguns atrativos do evento.

O cartaz musical, com entrada livre, é um dos destaques e integra as atuações da Orquestra Ligeira do Exército, na quarta-feira, José Geadas e Buba Espinho, na quinta-feira, Carolina de Deus, Hiitz.pt Funk Edition e Dj Zanova, no dia seguinte, e Anjos, Dj Adri e Dj Zinco, no dia 11, enquanto José Malhoa atua no dia de encerramento, às 17h.

No dia 11, estão também em destaque as iniciativas circuito das tascas, a partir das 11:00, animado pelo Grupo Coral Fora d´Oras, visita às adegas e vinhas do concelho, entre as 14h e as 18h, e o arraial de São Martinho, às 18h30, com folclore, e oferta de castanhas e vinho. No mesmo dia, às 18h00, vai ser inaugurado um mural alusivo às vinhas e ao vinho de Borba, da autoria do artista Guzt. Para o dia de encerramento do certame está marcado também o cortejo “A Vinha e o Vinho”, a partir das 15h.

A festa é organizada pelo município, em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo. Saiba mais sobre o festival aqui.