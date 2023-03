Vinho do Porto: 12 escolhas para brindar no Dia do Pai

Toda a gente tem as suas metáforas e os seus aforismos favoritos quando o tema é vinho do Porto, mas na verdade Portugal ainda tem muito por onde crescer nesta especialíssima bebida. Aqui está uma escolha possível para o Dia do Pai.

Além de imperativo de consciência do todo o enófilo português, a arrumação do conhecimento e opções devia ser óbvia e cristalina no tocante a vinho do Porto. Devia e podia ser alvo de estudo desde a escola primária até à saída da universidade, e ninguém devia ser deixado de fora na senda que urge seguir sem mais demora. Não podemos continuar a responsabilizar o comércio pelo que afinal é responsabilidade estritamente individual e assunto de interesse genuinamente nacional.

Há vinho por todo o mundo, de várias categorias e estilos, mas vinho do Porto, só em Portugal é que encontramos. Todo o recém-iniciado depressa se apaixona pelo produto e aprende a descobrir por si próprio aqueles que mais lhe agradam. É uma descoberta incessante e mágica, a que aguarda todo o que decide enveredar pelo estudo e prova de vinho do Porto e cedo percebe quais os que mais lhe agradam e quais os amigos que vai querer atrair para consolidar o clube que irá necessariamente fundar.

Só precisa de dar o primeiro passo, o resto vai acontecer de forma orgânica e evolutiva. O Dia do Pai pode bem ser esse primeiro passo, havendo curiosidade e paixão. A escolha que lhe apresentamos percorre as três categorias especiais mais frequentes, preços variáveis e satisfação garantida. Boas provas!

Vintage

Da categoria ruby, produzidos em casco, envelhecidos em garrafa. Ambiente redutivo, frescura muito pronunciada. Grande longevidade.

Proibido Vintage Porto 2020 (19%)

Márcio Lopes

Estreia no vinho do Porto de um enólogo que é o campeão do imprevisto, feito em parceria com Dirk Niepoort, o mago inquieto que sempre consegue surpreender. Perfil muito equilibrado, trabalho enológico primoroso a conseguir um vinho forte e poderoso com que vamos comparar muitos outros no futuro. Ideal para harmonizar queijo Stilton artesanal.

Classificação: 18

Preço: 65 euros

Quinta da Côrte Vintage Porto 2020 (19,5%)

Quinta da Côrte

Num dos terroirs durienses mais exóticos, Marta Casanova tem vindo a apurar e depurar a abordagem certa para todos os seus vinhos. Este vintage representa um marco biográfico para a enóloga, ombreando com os vinhos de topo da difícil tipologia vintage. Excelente para o pai explorar uma tablete de chocolate com mais 70% de cacau.

Classificação: 17,5

Preço: 95 euros

Pintas Vintage Porto 2020 (20%)

Wine & Soul

O melhor vintage desta casa até agora. Brilhante e apetecível, para o pai que aprecia emoções fortes e profundidade nos vinhos, vai comportar-se de forma surpreendente com a semente pura do cacau, num jogo de contrastes que vai exacerbar os muitos pontos positivos do vinho, acrecentando-lhe complexidade.

Classificação: 18,5

Preço: 90 euros

Quinta do Noval Vintage Porto 2020 (19,5%)

Quinta do Noval

Muito floral e especiado no nariz, este vintage agiganta-se na entrada de boca e monta um autêntico colosso no palato. O resto da prova não é senão um desfilar de alcaçuz, tabaco, ginja madura e tabaco. Incrível sustentação de emoções e sensações. O final é muito longo e seco, reconfigurando-se e permanecendo. Indicado para o pai hedonista que gosta de queijos curados.

Classificação: 19

Preço: 100 euros

Tawny

A excelência do vinho do Porto que faz parte do seu ADN e é por direito próprio o vinho que se faz para netos e bisnetos.

Vasques de Carvalho Colheita Tawny Porto 2004 (20%)

Vasques de Carvalho

Enologia de primeira linha, como vem sendo costume nos vinhos do Porto da lavra do iluminado e esclarecido enólogo Jaime Costa. Este vinho representa a estreia na exigente categoria Porto Colheita e tem tanto de história como de frescura, resultando sempre em equilíbrio e muita personalidade. Excelente com uma caixa de bombons praliné de amêndoa ao lado.

Classificação: 18,5

Preço: 80 euros

Quinta do Estanho Tawny 50 Anos Porto (20%)

Quinta do Estanho

É relativamente recente a criação da categoria tawny 50 Anos, naturalmente candidata à que tem os vinhos mais patrimoniais. A complexidade e a frescura que apresenta fazem deste vinho belíssimo companheiro para queijo Serra da Estrela velho e doçaria de inspiração conventual, como por exemplo ovos moles de Aveiro.

Classificação: 18

Preço: 330 euros

Furada Family Tawny Porto N/V (20%)

Quinta da Furada

Pode bem ter mais de 70 anos esta autêntica preciosidade. Como acontece com frequência no Douro, é património líquido que estava dormente nas pipas e tonéis da família e é um regalo dos sentidos. Figos secos, alcaçuz e notas de melaço fazem dele o grande parceiro de um charuto cubano fumado com vagar e em boa companhia.

Classificação: 18

Preço: 90 euros

Manoella Tawny 20 Anos Porto (19,5%)

Wine & Soul

Este produtor tem vindo a afirmar-se na categoria ruby vintage, mas este vinho vem confirmá-lo também na complexa categoria dos tawnies, detentor que é de um glorioso stock de tawnies velhos. O lote que encontramos neste belíssimo vinho eleva-nos ao nível celestial e ao mesmo tempo institui-se como produtor de grandes clássicos. Para oferecer ao pai com uma tarde de amêndoa.

Classificação: 19

Preço: 62,50 euros

Branco

A categoria menos frequentada do vinho do Porto merece bem visita e prova recorrentes. Resolve geralmente bem pastelaria clássica e entradas quentes salgadas.

Quinta de Marrocos Colheita Porto branco 2011 (19%)

César Sequeira

Um porto branco de boas cepas, tratamento enológico primoroso, muito raro nesta categoria de vinho do Porto. Tem uma frente frutada fresca e um final de boca balsâmico que o torna particularmente flexível em termos de harmonização com comida. Queijos de ovelha amanteigados e queijos de pasta mole tipo Brie ou Camembert fazem um petisco de antologia.

Classificação: 17,5

Preço: 50 euros

Kopke 50 Years White Porto (20%)

Sogevinus (37,50CL)

Um dos melhores Portos brancos do mercado, produzido a partir de lotes de grande gabarito. Excelente com peixes fumados como salmão, truta ou bacalhau, também irá muito bem com pratos exóticos de inspiração oriental, começando pelo sushi e terminando no linguado com banana da cozinha brasileira, passando pelo caril tailandês. Vai agradar ao pai petisqueiro.

Classificação: 18,5

Preço: 149 euros

Adriano White Reserva Porto N/V (19%)

Adriano Ramos Pinto

Produzido a partir de uvas brancas das castas Códega, Malvasia Fina, Rabigato e Viosinho. Estágio de sete anos em madeira, o que explica a um tempo a tonalidade âmbar que apresenta e as notas especiadas e fruta cristalizada que o tornam mais complexo e gastronómico. Resulta muito bem com gelados e suspiro, excelente para o pai fã de doçaria e emoções novas.

Classificação: 16

Preço: 17,50 euros

Churchill’s Dry White Porto branco (19,5%)

Churchill’s

Produzido a partir das castas brancas tradicionais e clássicas do vale do Douro – Malvasia Fina, Rabigato, Côdega e Viosinho -, envelhecimento em casco de madeira ao longo de cerca de uma década. Aromas de noz moscada e eucalipto, abrem caminho para entradas frias diversas e para pratos delicados de marisco ao natural ou risotos à italiana. Ideal para o pai explorador da cozinha.

Classificação: 17,5

Preço: 21 euros