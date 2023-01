Tequilla, chilli e gengibre compõem este cocktail do bar Ilícito, no Porto

No Ilícito, novo bar da Baixa do Porto, servem-se cocktails de assinatura provocativos. O Free Fall, com tequila, chilli e gengibre, é um exemplo da criatividade do bartender Paulo Moreira. Tudo explicado em... cartas de tarô.



É com tequila 100% agave, xarope de gengibre e ananás e tintura de thai chili que Paulo Moreira prepara o Free Fall, cocktail “afrodisíaco e picante”, como o próprio o define, que espelha bem o tipo de oferta do bar, integrado no restaurante homónimo do hotel portuense The Editory Boulevard Aliados, com entrada independente pela Rua do Almada. Inspirado na estética burlesca, no circo e nas feiras de curiosidades de inícios do século XX onde se lia tarô e se via espetáculos de magia, o Ilícito assume uma postura descontraída e desafiante.

A carta dos cocktails de assinatura é apresentada em forma de baralho de cartas de tarô, de estética vintage a condizer com o bar. Na carta do Free Fall vê-se um balão de ar quente a transportar uma malagueta, enquanto é consumido pelas chamas. Antecipa, assim, a sensação que provoca a bebida, tanto no aspeto – é servida num copo balão gigante, com várias malaguetas inteiras lá dentro – como no sabor, entre o picante que aquece, do thai chili, e uma certa frescura do gengibre.

De resto, toda a carta, explica o bartender de 31 anos, é feita de provocações, até na escolha dos ingredientes. “Uso muitos ingredientes da cozinha do restaurante” dirigida pelo chef André Silva. Há, por exemplo, “um cocktail feito com uma espuma de algas, outro com uma infusão de manteiga de amendoim e com chocolate branco”.

Apesar do conceito comum que une estes preparados, a carta é diversificada, principalmente no que toca à matéria-prima utilizada. “Faço cocktails com todas as bebidas base: vodka, gin, tequila, mezcal, pisco, vinho do Porto… tento ter o máximo de opções para o cliente”, nota.

Quem for ao Ilícito sexta ou sábado à noite pode beber os cocktails ao som da música proposta por um DJ convidado. O bar também tem disponível uma carta de finger food.