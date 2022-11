Novo menu da Nortada oferece um litro de cerveja a todas as refeições

Promoção de lançamento da nova carta do Brewpub Nortada, no Porto, está disponível até 19 de novembro.

O Brewpub da Nortada entrou em novembro com uma nova carta. Entre as novidades está o naco de vitela ou o prego Vienna, petiscos de partilha, como o cod and chips ou o Camembert no forno, entre outras chegadas apetecíveis como os cachorros ou o cheesecake de maracujá e IPA.

Neste novo menu é ainda possível encontrar diversas dicas cervejeiras e propostas de harmonização dos pratos com as cervejas produzidas na Fábrica. E para celebrar o lançamento destas novidades, a Nortada vai oferecer um litro de cerveja por pessoa, a todas as refeições no Brewpub (almoços e jantares), até 19 de novembro.

Este mês vai marcar ainda a chegada de algumas novidades às torneiras da casa, que já fazem parte da celebração da época natalícia da marca. Os visitantes do Brewpub, além de assistirem à produção, podem beber todos os estilos de Nortada à pressão, inclusive algumas edições limitadas que nunca chegaram ao formato em garrafa, assim como estilos de cerveja artesanal de outras marcas internacionais de referência.