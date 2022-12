Mabitxo, os novos vinhos transmontanos com tradição familiar

Chama-se Mabitxo e é um reforço no universo dos vinhos transmontanos, dando novo palco às vinhas centenárias de uma família com tradição vínica há três gerações, no concelho de Vila Real.

A homenagem ao avô agricultor e o desejo de dar continuidade à tradição vínica familiar, que já soma três gerações, impulsionaram a criação dos novos vinhos transmontanos Mabitxo, na aldeia de Constantim, no concelho de Vila Real. Fernando Pinto, 42 anos, é o rosto por trás do novo projeto, que decidiu dar novo palco às vinhas centenárias – as mesmas já trabalhadas durante anos a fio pelo pai Fernando e pelo avô Abel, antes numa dinâmica caseira -, deixando para trás a formação em ensino de primeiro e segundo ciclo.

“Ao mesmo tempo que estudava, já ajudava na adega. Comecei a apaixonar-me pelo vinho, pela forma como se fazia, como era produzido. Sinto-me realizado a fazer isto”, explica Fernando, que presta homenagem ao avô no nome de batismo dos seus vinhos. “Quando os animais não lhe obedeciam, ele dizia que estes estavam a ser maus bichos. E foi a alcunha que ele ganhou na aldeia”, explica o neto.

O projeto, que conta com o apoio do enólogo Luís Rodrigues, arrancou há cinco anos, mas foi ganhando forma com o recente rebranding de nome e a construção de uma nova adega “com outros melhoramentos, máquinas e capacidades”. O resultado, para já, prova-se na referência já comercializada, o Mabitxo Branco 2021 com as castas Malvasia Fina, Viosinho, Codega de Larinho, Arinto, Rabigato e Fernão Pires, que surgem dos quase dois hectares de vinha da família e da uva comprada a alguns agricultores de Constantim.

Num futuro próximo irá ser lançado o Mabitxo Tinto Reserva 2019, que junta as castas Tinta Amarela, Bastardo, Tinta Carvalha (Vinhas Velhas) e o Mabitxo Rosé 2021, com as mesmas castas do tinto. “São vinhos leves, frescos, aromáticos, com pouca acidez e um bom final de boca. O feedback tem sido muito positivo”, explica o produtor vínico.

Por agora, a encomenda e venda pode ser feita nas redes sociais da marca vínica, no Facebook e no Instagram ou pelo telefone, pelo 964578807. Além disso, pode provar-se à mesa, em alguns espaços selecionados em Lisboa, como os restaurantes Lobo Mau, Beer & Wine Up, Casa da Vila e a Churrasqueira D. Pedro, mas há planos para chegar a outros territórios em breve, como Matosinhos, por exemplo.