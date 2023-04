Lisbon Bar Show está de volta com Brasil como país convidado

O primeiro Congresso Ibérico dos Bartenders, um novo horário e os prémios que vão distinguir os melhores da mixologia nacional são destaques da 8.ª edição do Lisbon Bar Show, que acontece a 16 e 17 de maio na Altice Arena.

Nove anos depois de nascer, o Lisbon Bar Show está de regresso à capital com a sua oitava edição, criando a 16 e 17 de maio, na Sala Tejo da Altice Arena, no Parque das Nações, o ponto de encontro entre profissionais e apreciadores das áreas da mixologia e hospitalidade, ao nível nacional e internacional. A iniciativa, que somará cerca de 40 oradores e que dá palco principal ao bartending desde 2014 – traz consigo novidades para 2023, a começar num horário diferente – agora entre as 12h e as 20h.

Outro destaque é a estreia do Congresso Ibérico de Bartenders, que ocupará parte da programação do certame com palestras, mesas redondas, debates e novas tendências da coquetelaria ibérica, “uma ideia nascida em 2000” que agora ganha forma, explica Alberto Pires, fundador e mentor do Lisbon Bar Show. Entre os nomes confirmados estão Fernando Brito (presidente do Conselho Técnico da Associação Barmen de Portugal) e Marc Alvarez (do Sips, em Barcelona, 3º lugar no The World’s 50 Best Bars, onde está o lisboeta Red Frog, na 40.ª posição), entre outros, que podem ser consultados no site oficial.

O mote da partilha de conhecimento, experiências e dicas alarga-se às outras atividades do evento. O Brasil é o país convidado na oitava edição do Lisbon Bar Show – seguindo-se a França, Reino Unido, Espanha, México e Itália, nos últimos anos – e é na Sala Tejo que se realizará, pela primeira vez fora do Brasil, a final do Concurso Nacional Rabo de Galo, um cocktail à base de cachaça e vermute. A presença brasileira no certame também vai servir, por exemplo, para abordar a diversidade da cachaça, trazendo exemplos até não comercializados por cá.

Os Prémios Lisbon Bar Show serão outro ponto alto da iniciativa, momento em que se premiarão os melhores da mixologia no último ano, em onze categorias – veja a lista completa abaixo. Para Melhor Bar, por exemplo, estão nomeados o Torto e o The Royal Cocktail Club (Porto) e o Café Klandestino, Monkey Mash e Red Frog (Lisboa), os mesmos indicados para Melhor Carta de Bar. O Mare Restaurante, 100 Maneiras Bistro, Umami, Boa-Bao Lisboa e o Botânico concorrem para Melhor Bar de Restaurante e o Rocco, Three House, Oásis Vila Vita Park, Rossio Gastrobar e Ritz são os finalistas para Melhor Bar de Hotel.

Ao longo de dois dias, entre as quatro dezenas de oradores estarão nomes como Stefano Catino e Martin Hudák (Maybe Sammy Bar, em Sydney), Julio Cabrera (Café La Trova, Miami), Giorgio Bargani (Connaught Bar, Londres), Tommaso Cecca (Camparino, Milão), Walter Meyenberg & Georgina Barbachano (Hanky Panky, México), Benjamin Fabio Cavagna (1930 Cocktail Bar, Itália), Tom Dyer (Flyer Camp, Londres), Fabio Milani (Coffee Flair, Itália) ou Maros Dzurus (HIMKOK, Oslo), entre outros. Os bilhetes para os dois dias do Lisbon Bar Show já estão à venda por 27 euros – preço até 10 de maio – sendo que um euro de cada compra reverte a favor de uma instituição de solidariedade social.

Finalistas dos Prémios Lisbon Bar Show 2023:

Melhor Bar

Torto Bar

Café Klantestino

Monkey Mash

Red Frog

The Royal Cocktail Club

Melhor Bar de Restaurante

Mare Restaurante

100 Maneiras Bistro

Umami

Boa Bao Lisboa

Botânico

Melhor Bar de Hotel

Rocco

Three House

Oásis Vila Vita Park

Rossio Gastrobar

Ritz

Melhor Equipa de Bar

Torto

Red Frog

Monkey Mash

Nexo

The Royal Cocktail Club

Melhor Carta de Bar

Torto

Monkey mash

Red Frog

Café Klandestino

The Royal Cocktail Club

Melhor Barmaid

Catarina Correia

Tatiana Cardoso

Ana Camacho

Constança Cordeiro

Flavi Andrade

Melhor Bartender

Diogo Lopes

João Sancheira

Paulo Gomes

Ricardo Mendes

João Costa

Melhor Bartender Português Internacional

Tiago Mira (Londres)

Nuno Figueiredo (Paris)

Magda Viegas (Barcelona)

João Eusébio (Marbella)

Margarida Barcelos (Paris)

Produto do Ano

Rum Santíssima Trinidad

Xarope Giffard

Mezcal Ojo de Tigre

Rum Plantation Fiji

Macallan Night On Earth

Produto Português do Ano

Per Se

Ginja Vila das Rainhas

William Hinton Rum

Verso Cocktails

Sharish Destiller’s Cut

Melhor Embaixador de Marca

Miguel Lapa

Ana Morgado

Tiago Barradas

Daniel Carvalho

Rui d’Almeida