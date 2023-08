Letra lança nova cerveja e abre tap room em Viana do Castelo

A Sweet Hell é uma das mais recentes cervejas da linha Minho Perspectives, edições limitadas que põem em evidência lugares de referência da região que lhe dá o nome. Desde este fim de semana, há mais uma Letraria para a provar.

Uma cerveja refrescante e que convida a visitar o Minho é a sugestão de Filipe Macieira, um dos cervejeiros da Letra. A Sweet Hell, lançada em junho, é uma Munique Helles, com pouco amargor e baixo teor alcoólico, de cor dourada, espuma cremosa e persistente. Um leve toque de pão fresco e de grãos é dado pelas notas maltadas suaves.

Esta novidade vem “embrulhada” numa lata cujo rótulo apresenta uma fotografia onde se vê um mosaico composto por azulejos vermelhos e um branco, que pode ser encontrado no resguardo da chuva na fachada da confeitaria Natário, em Viana do Castelo. São as gulosas bolas de Berlim cobertas com açúcar e canela que ali se vendem às centenas que dão origem ao “sweet”. Já o “hell” remete para a cor avermelhada da bebida e para o estilo Helles.

Esta cerveja, à semelhança de outras lançadas ao longo dos últimos dois anos, pertence à Minho Perspectives, uma linha de cerveja em lata que “funciona quase como um roteiro relativamente à nossa região”, refere Filipe, acrescentando que cada rótulo dá a conhecer um lugar do Minho. Tanto pode ser o Museu do Traje como a Ponte Eiffel, ambos em Viana do Castelo, que surgem nos rótulos das cervejas Summer Sip e Eiffel Projet, respetivamente. Todos os lançamentos são em lata e de edição limitada.

Coincidentemente, a Letraria Craft Beer & Art é inaugurada este fim de semana, na Avenida Conde Carreira, em Viana do Castelo. Cerveja artesanal e petiscos, bem como momentos musicais e artísticos, não vão faltar naquele que é o quinto espaço da marca, juntando-se às moradas que já existiam em Vila Verde, Ponte de Lima, Braga e Porto.