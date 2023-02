Infusões com História dão a conhecer sabores de regiões portuguesas

Rota do Românico, Douro ou Ilhas. Mais do que chás, infusões e tisanas, a Infusões com História propõe transmitir os sabores e a cultura de uma região. Focada em eventos e hotelaria de luxo, está ao alcance de todos via comércio digital.

Fazer com o chá e as infusões o que o mercado tem vindo a fazer com os vinhos. É este o objetivo de Miguel Moreira, responsável da marca Infusões com História, juntamente com o seu sócio Valdemar Sousa. “Queremos vender muito mais do que o chá das cinco, queremos oferecer uma experiência e conhecimento sobre esta bebida.”

Miguel Moreira afirma que, “respeitando a individualidade de cada lugar e cultura”, procuram desconstruir ideias erradas em torno do chá. Começando pela designação. O também professor esclarece que o termo chá está destinado a misturas que têm teína, ou seja, “cafeína do chá”. Caso do chá preto ou verde, entre outros. Todas as restantes misturas são infusões ou tisanas. Outro erro comum a desmistificar, diz, é o uso de água a ferver para preparar estas bebidas. “É errado. A água deve estar morna a quente.”

Antes da vontade de esclarecer, a Infusões com História nasceu de uma amizade que, recorda Miguel Moreira, assentava em três pontos comuns: o gosto pela natureza, pela gastronomia nacional e pelo país. Agregando tudo isto, “há algo melhor do que trabalhar na bebida ideal para os acompanhar e representar?”

O foco da Infusões com Historia, criada em 2017, é dar ao mercado dos eventos e hotelaria de luxo opções de chás e infusões de qualidade e com um acompanhamento próximo, levando a que o produto seja apreciado num contexto potenciador das suas características – acompanhadas do vinho certo, da comida certa, da palavra certa.

Mas ainda que não haja loja física, estas misturas estão à distância do site da marca. Segundo um estudo de mercado realizado pela própria Infusões com História em 2019, os consumidores têm uma preferência clara: a Infusão do Mato, composta por carqueja, hortelã e prunela. É “mais aproximada ao gosto tradicional do país”, refere Miguel Moreira.

Há outras misturas, tanto do Românico (onde se insere esta Infusão do Mato) como do Douro, das Ilhas e do Mundo. Em saqueta ou em lata, todas são produzidas com plantas autóctones das regiões que representam.

Não é apenas no conteúdo que a Infusões com História preza a sustentabilidade. Todo o embalamento parte de um consumo consciente, com papel reciclado, sem uso de agrafos, cordéis ou fita-cola. As próprias saquetas são biodegradáveis e compostáveis.