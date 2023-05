Hard Rock Porto: Os novos cocktails têm travo mexicano

Menu “Cinco de Mayo” é composto por três novas estrelas líquidas (e tem comida a acompanhar). Uma forma de celebrar um feriado de outro país de um outro continente e brindar à resistência.

O Hard Rock Café Porto decidiu que não devia deixar passar a data em branco e resolveu celebrar a Semana do México com uma carta à altura e sabores condizentes com o país em questão. Até ao fim desta semana, até sexta-feira dia 12, o menu “Cinco de Mayo” está em vigor, recetivo a papilas mais apuradas. As estrelas mais brilhantes são três novos cocktails: Baja California Blackberry, Mexico City Mango e Cancun Orange Cadillac. Tudo disponível neste espaço (leia-se edifício histórico com dois bares, três salas de restaurante e uma loja na porta 120 da Rua do Almada, zona dos Aliados, no Porto).





Mas nem só de bebidas é feito este menu que evoca as celebrações do 5 de maio, feriado mexicano que comemora a vitória sobre as tropas francesas na Batalha de Puebla, símbolo da resistência mexicana à dominação estrangeira. Há acompanhamentos à altura como “Tequila Lime Marinated Chicken Fajitas”, ou seja, fajitas de frango marinadas em tequila com um toque de limão, servidas com pico de gallo fresco, salada de milho assado, queijos Monterey Jack e cheddar, guacamole, sour cream e tortilhas quentes. Ou também “Chips&Queso”, isto é, molho de queijo quente coberto com carne moída temperada, jalapeños e cebolete, servido com tortilhas crocantes. Cheira a México, de facto.

A receita não é complicada. Uma ocasião especial do México ecoa deste lado do Atlântico numa carta feita à medida. Há ainda outras sugestões de comida e bebida no menu habitual num espaço que se orgulha de exibir o espírito do rock n’ roll. As paredes estão cheias de objetos de artistas: uma camisa de Elvis Presley, umas sapatilhas de David Bowie, um chapéu de Elton John, um colete e uma letra inédita de Prince, umas botas de Madonna, uns óculos e uns auscultadores de Steve Aoki, várias guitarras de Paul McCartney, Cliff Richard, Ace Frehley, Nikki Sixx, entre outras peças.

O manifesto do Hard Rock é claro. “Há lendas nas nossas paredes, no sistema de som, atrás do bar e na cozinha. Desde 1971 que nos diferenciamos por comida ousada, bebidas geladas e música alta.” Até ao fim da semana, brinda-se ao México (e come-se também).