Festival junta mais de 150 tipos de cerveja, música e comida em Ponta Delgada

O Beer Fest PDL arranca esta semana em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Entre 11 e 14 de agosto, junto à Igreja Matriz, há mais de 150 tipos de cerveja à prova, concertos e quiosques com hambúrgueres e presunto.

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, vai organizar a partir de quinta-feira e até domingo o Beer Fest PDL, um festival com “mais de 150 tipos de cerveja de todo o mundo”, foi anunciado. Em comunicado, a autarquia, liderada pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral, indica que aquele evento está inserido na programação das Noites de Verão, que decorrem no centro histórico da maior cidade açoriana.

“Quem se deslocar ao lado sul da Igreja da Matriz, entre as 16h e as 24h dos próximos dias 11 a 14 de agosto, vai poder desfrutar de um festival com mais de 150 tipos de cerveja de todo o mundo, de música ambiente e também de dois quiosques gastronómicos de venda de presunto e hambúrgueres”, lê-se na nota de imprensa. A Câmara Municipal avança ainda que vai proceder a um “reforço de mesas e bancos” no lado sul da Igreja da Matriz, para serem “utilizados pelos clientes dos estabelecimentos de restauração” localizados naquela zona.

A música ambiente do Beer Fest PDL vai ser interrompida às 22h, hora que marca o início dos concertos na Praça Gonçalo Velho Cabral, com as atuações de Luís Barbosa Band na sexta-feira, Luís dos Anjos & Amigos no sábado e da Banda Filarmónica Nossa Senhora da Luz no domingo. Na quinta-feira, às 21:30, a banda filarmónica de São Roque vai realizar um “espetáculo itinerante, animando as principais artérias do centro histórico” da cidade de Ponta Delgada.