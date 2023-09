Festival dedicado ao café regressa à Invicta e traz novidades

Workshops, palestras e concursos fazem parte da programação da Porto Coffee Week, que volta à Invicta para celebrar a cultura do café. A segunda edição arranca a 25 de setembro.

Depois da estreia no ano passado, o festival que celebra a cultura do café está de regresso à Invicta, com uma segunda edição que se estende ao longo de sete dias, de 25 de setembro a 1 de outubro. Na programação da Porto Coffee Week somam-se 10 workshops, 20 palestras e quatro campeonatos dedicados ao café, a ter lugar em diferentes espaços da cidade portuense.

A edição de 2023 traz uma novidade, o primeiro Coffee Market, um mercado de café que se fixará na Alfândega do Porto, entre 29 de setembro e 1 de outubro, com a presença de profissionais e amantes da bebida. Por oito euros, o bilhete diário para o mercado dá acesso a expositores e torradores presentes, provas de café ilimitadas, um copo de takeaway reutilizável, palestras e a assistir ao campeonato do dia.

Já a participação nos workshops espalhados pela Invicta pode ser garantida no site oficial da Porto Coffee Week. Workshops sobre mixologia e café; sobre atingir o potencial do café na extração; sobre latte art; ou sobre como ser um barista pro são alguns dos exemplos destas sessões. “Carreira no mundo do café” ou “O consumo do café em Portugal: as três ondas do café” são alguns dos temas alvos de palestras no festival. O site oficial reúne todas as informações de locais, preços e horários.