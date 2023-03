Enóphilo Wine Fest volta a Lisboa com mais de 40 produtores nacionais

A 22 de abril, a capital volta a acolher o festival de vinho que reúne produtores de norte a sul do país e outros profissionais do setor.

Nesta sétima edição do Enóphilo Wine Fest, o palco estará montado no Lisbon Marriot Hotel. No dia 22 de abril, das 15 às 22 horas, os visitantes serão recebidos por mais de 40 produtores vinícolas portugueses. A mostra agrega uma dezena de produtores de vinho de talha, tradição em recuperação no Alentejo, bem como produtores da região do Algarve.

Das 15.30 às 16.30 horas, o concurso internacional de espumantes Brut Experience brinda aos seus cinco anos com uma prova. O momento é conduzido pela dupla de fundadores, José Miguel Dentinho e Luís Gradíssimo. De seguida, o espumante dá lugar ao vinho Negra Mole, que é sinónimo da identidade vinícola do Algarve. Entre as 17 e as 18 horas, a comissão vitivinícola daquela região está encarregue de apresentar referências vínicas.

Por último, entre as 18.30 e as 19.30 horas, é hora de soprar as velas a António Saramago. Comemorando os 60 anos de carreira, o decano da vitivinicultura e enologia da região da Península de Setúbal vai orientar uma prova especial com vinhos representativos do trabalho elaborado ao longo destas seis décadas.

Até 21 de abril, os bilhetes para o Enóphilo Wine Fest têm um valor de 15 euros, podendo ser adquiridos no próprio dia a 20 euros. O preço inclui o empréstimo do copo para a prova. Já as três provas especiais valem 10 euros até 21 de abril, tendo o custo de 15 euros no dia do evento (os bilhetes para as provas especiais não incluem a entrada na feira). Depois de Lisboa, o evento ruma ao Vila Galé Collection, em Braga, a 27 de maio. A 17 de junho fará uma paragem no Vila Galé em Coimbra, sendo o último destino o Crowne Plaza, no Porto, a 18 de novembro.