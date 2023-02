Em Gaia, o Wine Social Club quer juntar amantes de vinho à volta da mesa

O The Lodge Porto Hotel, em Vila Nova de Gaia, realiza dia 2 de março (uma quinta-feira) a primeira edição do Wine Social Club. Começa pelas 19h30, na Sala dos Trinta. O evento junta vinho e comida, sendo os primeiros produtores convidados a Poças (do Douro) e o Soalheiro (Minho).

O Wine Social Club by The Lodge propõe um serão em que haverá showcooking, provas de vinhos e conversas sobre a cultura vínica. O menu está a cargo do chef João Vieira, responsável pela cozinha do restaurante Dona Maria, e será dedicado a cozinha tradicional e regional.

Depois do “welcome drink”, servido no The Lodge Bar, segue-se o jantar que contará com bola de enchidos, pataniscas de bacalhau, salada de polvo e jaquinzinhos fritos. Isto só nas entradas. O prato principal é rojões à Moda do Minho com arroz de sarrabulho. Um tradicional leite-creme queimado será a sobremesa.

A iniciativa ocorrerá de dois em dois meses e o número de lugares à mesa é limitado a 28 comensais. O preço por pessoa é de 75 euros.

Mais informações através do email [email protected] ou pelo telefone 220 157 540.