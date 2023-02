Diversidade numa cervejaria portuense

A antiga Clérigos Tasting Room deu origem no verão passado à Cervejaria Clérigos. Este projeto de The Fladgate Partnership quer mostrar a comida à moda da Invicta, mas não só.

Comida à moda do Porto, com doses generosas pensadas para a partilha, é o que se pode encontrar na Cervejaria Clérigos. Aberto desde o verão passado no Passeio dos Clérigos, o espaço quer ser apelativo “a grupos de amigos e famílias”, explica Rachel Henriques, responsável pela gestão do restaurante.

Além disso, os muitos turistas que por ali passam – entre a Livraria Lello e a Torre dos Clérigos – podem conhecer um pouco do que é a comida de snack do Porto. Não falta a francesinha, em três versões: simples, com ovo e batata ou vegetariana.

O recheio das primeiras é o clássico. Conta com bife, salsicha, linguiça, fiambre, rematado com molho feito com vinho do Porto e pouco picante. A versão vegetariana tem tofu, beringela e queijo. Outras sugestões da casa são os rissóis de leitão, as chamuças de legumes com maionese de soja e a alheira de Mirandela.





Como está também pensado para receber grupos, existem dois menus específicos, para mais de oito pessoas. O de 20 euros inclui salada, francesinha, cheesecake e uma bebida. O de 30 é mais completo, com sopa, alheira e, como prato principal, salmão ou posta de vitela. A sobremesa é brownie. Entre as 12 e as 15 horas, de segunda a sexta, serve-se, também um menu executivo, por 12,50 euros, com sopa, prato de carne ou peixe e sobremesa.

Durante a tarde, o espaço continua aberto com os snacks (hambúrgueres, pregos, porco bísaro BBQ, tábuas, entre outros já referidos), bons para harmonizar com os muitos vinhos disponíveis e a “beer flight” das cervejas 1929, uma prova de quatro rótulos das referências artesanais da Super Bock. Ao fim da tarde há happy hour de cocktails, que custam, entre as 19 e as 20 horas, menos 1 euro do que no preço da carta. Tudo para provar na sala sóbria e confortável ou na esplanada protegida, com mesas altas, bancos de verga e aquecedores.