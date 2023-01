Dèjá Brew: um cocktail com cerveja para beber no lisboeta Blue Restaurante

O Dèjá Brew é um cocktail que tanto se pode experimentar em espaços interiores, confortáveis, como no pátio com jardim do Blue Restaurante, entre o Rato e a Avenida da Liberdade. E ainda ajuda a democratizar o acesso à coquetelaria.

“Um cocktail forte e encorpado, para amantes de álcool.” É desta forma que Marlene Amaral, da equipa de bar do Blue Restaurante, descreve o Déjà Brew, um trocadilho em estado líquido com a expressão “déjà vu” e o som da palavra inglesa “brew”. Criado pela equipa de bar de The Lumiares Hotel & Spa (do mesmo grupo de The Vintage Lisbon, onde o restaurante se integra, com entrada própria), é o cocktail do mês de janeiro, podendo, contudo, fixar-se na carta.

Em todo o caso, qualquer cliente que queira prová-lo fora do corrente mês (o hotel reabre na próxima segunda-feira, 16) pode pedi-lo no balcão de seis lugares altos do Blue Restaurante, com entrada pelo número 55 da Rua Barata Salgueiro, perto da Avenida da Liberdade. O preço de 8 euros ajuda a democratizar o acesso à coquetelaria de autor neste espaço de decoração vintage, inspirada na relação do país com o mar, e onde há fotografias de pescadores no Algarve, na década de 1950.

No bar, o Déjà Brew revela-se um cocktail bastante fácil de preparar, adicionando as quantidades certas dos diversos componentes no shaker: Fernet Branca (fortificado italiano), rum envelhecido William Hinton, puré de amora, sumo de limão e xarope de cerveja caseiro. Uma vez agitado no shaker, é terminado com um dry shake (sem gelo) para o corpo ganhar mais consistência. Bagas de mirtilo e uma fatia de lima torcida completam o garnish (ornamento colocado na parte superior do copo).

Cor e sabor partilham intensidade no copo e na boca, enquanto os dedos agarram um punhado de amendoins assados no forno com xarope de paprika fumada. Este petisco acompanha, de resto, todas as bebidas alcoólicas da carta de bar, que inclui outros cocktails originais, como o Timeless (infusão de vodka com hibisco, lima, clara de ovo e polpa de morango) e o Porto by The Vintage (Porto branco, St. Germain, sumo de lima e ananás e infusão de cominhos, lima e alecrim).

Xarope de cerveja caseiro

Este elemento do cocktail é produzido pela equipa do Blue Restaurante à base de cerveja preta,

canela, cravinho e cardamomo.