Crítica de vinhos de Fernando Melo: Tesouros pascais

A quaresma não se vive mais como antigamente e a folga das contenções e abnegações forçadas cedeu o lugar à família alargada. Borrego, cabrito e leitão são as primícias sacrificiais da época. Momento de luxo para pensar nos vinhos.

O calendário litúrgico de outrora fixava de forma impositiva um período excessivamente longo de jejuns e abstinências diversas de que o povo português se foi libertando, num gesto sábio coletivo de parar de marcar o convívio livre e festivo por sevícias pouco fundamentadas.

O vinho é sem dúvida o elemento mais importante das festas dos enófilos mais afoitos e é por esta altura que a generosidade para com amigos e família perde toda a mesura, abrindo as preciosidades da garrafeira só pelo puro prazer da partilha. Na cozinha, trabalha-se a melhor doçaria do mundo e abatem-se as primícias sacrificiais, sujeitando-as aos cozinhados mais sápidos.

Lá mais a norte, saltarilham os cabritinhos felizes granitos acima granitos abaixo, temperos minimalistas e preparações de vinha d’alhos. É a proteína por excelência dos aglomerados urbanos que trouxeram os costumes das aldeias para a cidade. Também marca, por isso mesmo, as zonas saloias em torno de Lisboa. Detemo-nos necessariamente no inefável leitão assado que enraizou com força na Bairrada, onde toda a casa tem um anexo fundamental que é o forno de lenha. Prepara-se o leitão com vinho azedo e pasta de alho e pimenta e dá-nos aquela glória com que sonhamos.

No Alentejo impera o borrego, tanto assado como em ensopado. A viagem mental é relativamente simples, apesar das diversas variações que encontramos país fora. E o vinho? Facilitamos como sempre a tarefa da escolha, com estilos e preços variados. Boa escolha! Boa Páscoa!

Mamoré de Borba Alentejo tinto 2020 (14%)

Sovibor

Fermentação das castas Alicante Bouschet, Syrah e Castelão em inox e lagares de mármore. 30% do blend estagia seis meses em balseiro de carvalho francês, o restante em inox. O resultado é um vinho muito fino e equilibrado, com frescura que o habilita particularmente para a empreitada da mesa tradicional alentejana. Excelente com ensopado de borrego.

Preço: 8 euros | Classificação Evasões: 17,5 pontos

Periquita Reserva Setúbal tinto 2021 (13%)

JMFonseca

Castelão, Touriga Nacional e Touriga Francesa. Um clássico da casa que continua a merecer prova, no que é um franco caso de sucesso de uma marca tão portuguesa. Frescura e simplicidade são as marcas mais importantes deste vinho, é graças ao perfil com acidez muito bem trabalhada que o chegamos tanto a um bom cabrito assado como a um ensopado de borrego.

Preço: 10 euros | Classificação Evasões: 17 pontos

Crónica 10 Pinot Noir Douro tinto 2020 (14,5%)

Daniel Gomes

Já conta com mais de uma década de experiências de sucesso com a caprichosa e difícil casta Pinot Noir. A forte amplitude térmica do Douro, sobretudo o verão tórrido que invariavelmente oferece, podiam fazer perigar a elegância pretendida, mas neste terroir específico tudo corre bem. O cabrito assado com especiarias vai adorar a filigrana e a seda que este vinho brilhante oferece.

Preço: 23 euros | Classificação Evasões: 17,5 pontos

Quinta da Boavista Vinha do Ujo Douro tinto 2019 (14%)

Sogevinus

Vinha quase centenária, com a competente mistura de castas, plantada em patamares entre 180 e 210 metros de altitude. Adquirida pela Sogevinus há pouco tempo, continua a contar com a consultoria de Jean-Claude Berrouet, o mago do Chateau Petrus em Bordéus. Taninos muito finos, estrutura de grande equilíbrio e cheio de futuro. Irá muito bem com cabrito estufado com cogumelos.

Preço: 125 euros | Classificação Evasões: 18,5 pontos

Símbolo Douro tinto 2017 (14%)

Manoel D. Poças Júnior

É produzido somente com castas provenientes de vinhas velhas da Quinta de Santa Bárbara, com 40 a 60 anos. Estagiou 18 meses em barricas novas de 300 litros de carvalho francês Allier e 12 meses em garrafa. A tradição familiar do cabrito na Páscoa vai ter assessoria vínica à altura, assado no forno ou estufado. Sirva-o a 14 graus para avivar a forte mineralidade que apresenta.

Preço: 50 euros | Classificação Evasões: 18 pontos

Vigno Granite Terroir Blend Reserva Dão tinto 2019 (13%)

Freire Lobo

Proveniente de um field blend com 60 anos, com Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen, Tinto Cão, Rufete, Baga, Alvarelhão e Bastardo. Fermentação em lagares inox. Estágio de 18 meses em barricas usadas de carvalho francês. A enóloga Elisa Lobo procurou com este vinho fresco e elegante mostrar o grande potencial das vinhas velhas de encosta da serra da Estrela. Brilhante à mesa com o cabrito da época.

Preço: 12,20 euros | Classificação Evasões: 17 pontos

Busto Douro tinto 2021 (13,5%)

Quinta da Barca

Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, o blend mais canónico dos vinhos durienses, acrescido a partir desta colheita do talento e magia da enóloga Joana Pinhão. O resultado é exótico, criando camadas de exploração vagarosa que se percorrem com muito gosto. A frescura deste vinho surpreende e contradiz com pungência a ideia de que o Douro tem défice de acidez. Genial para o cabrito assado.

Preço: 12 euros | Classificação Evasões: 17, 5 pontos

Conde Vimioso Sommelier Edition Tejo tinto 2020 (13,5%)

Falua

Feito a pensar na mesa longa, com a extraordinária capacidade de acompanhar leitão assado à Bairrada com a mesma verve que um ensopado de borrego bem puxado ou mesmo lebre com feijão. O segredo está na belíssima acidez que apresenta, a par da complexidade, a todos os títulos surpreendente, especialmente quando olhamos para o preço.

Preço: 8,50 euros | Classificação Evasões: 18 pontos

Hugo Mendes Tejo tinto 2020 (13%)

Volátil & Exótico

100% Trincadeira. Hugo Mendes é ribatejano de Santarém e está a apresentar no mercado os primeiros vinhos feitos na sua região-berço. A escolha do momento certo para vindimar é para o genial enólogo a decisão mais importante. Depois é tudo como só ele sabe fazer. Fermentação sem controlo de temperatura, leveduras indígenas e outras graças. Ensopado de borrego abençoado.

Preço: 22 euros | Classificação Evasões: 18 pontos

Paulo Laureano Nosso Terroir Alentejo tinto 2021 (13,5%)

PL Wines

Estamos perante a nova vaga deste criador de vinhos que é também um grande enólogo e exímio cozinheiro. A grande maioria dos vinhos que produz tem em mente o final feliz da mesa. As castas Trincadeira, Aragonês e Alicante Bouschet são trabalhadas com o princípio sagrado do léxico Laureano da extração contida. Frescura, por isso, não falta. Irá muito bem com perna de borrego assada com tomilho.

Preço: 10,50 euros | Classificação Evasões: 17 pontos