Onde celebrar o Dia Mundial do Cocktail no Porto (e uma receita para fazer em casa)

Este sábado, 13 de maio, assinala-se o Dia Mundial do Cocktail, e estes cinco bares no Grande Porto têm propostas à medida da celebração, com ou sem álcool.

# Angel’s Share | Gaia

No bar vínico do World of Wine, os vinhos também entram na composição (ou servem de inspiração) a cocktails clássicos e de assinatura, como o novo Crown, feito com “mel” de figo, sherbet de toranja e vinho do Porto tawny, e servido com uma telha massa de focaccia desidratada e uma fatia de cecina de boi. A esta bebida intensa e aveludada juntam-se ainda outras novidades, como o Smoky Grove, que leva dois tipos de uísque, sumo de lima, cordial de pêssego, malagueta e tomilho, e chega à mesa numa caixa, envolvido por fumo de oliveira e acompanhado por queijo azul. Para uma opção mais suave, há ainda o Santissima, à base de rum Santísima Trinidad de Cuba, morango, poejo e abacaxi. Qualquer um destes cocktails pode ser tomado com vista para o Douro e o Porto, ao som de jazz e blues (há concertos ao vivo de quarta a sábado, das 23h à 01h).

# The Royal Cocktail Club | Porto

Entre as recentes adições à carta do The Royal Cocktail Club, assinadas pelo head bartender Carlos Santiago está o Candle Light, o cocktail com que Carlos representou Portugal na World Class Bartender do Ano, onde conquistou um honroso sétimo lugar. A mistura é feita com uísque, licor de laranja, vinho do Porto ruby e “oleo saccharum” de limão. E leva ainda fumo de chocolate. Outras criações incluem o Florence & Raspberry Machine, um cocktail náo alcoólico composto por Martini Floreale, xarope de limão, sumo de laranja e gasosa de framboesa e tomilho. Ou ainda o Rebento, à base de Tanqueray Ten Gin, Soberbo Vermouth, cordial de laranja e perfume de toranja.

# Torto Bar |Porto

Neste bar sem formalidades, bebe-se cocktails “fora da caixa”, entre duas paredes grafitadas. Uma das novidades que se destacam na carta, recheada de criações frescas para o verão, é o Gomo Ten, criado pelo bartender João Costa, que recentemente venceu a sétima edição do World Class Portugal 2022. É composto por Tanqueray Ten Gin, vermute, tangerina e flor de laranjeira. Sobressaem ainda o Capeta 199, feito com cachaça Capucana, Falernum, banana, macadâmia e lima kaffir; e o Supa Tropico, à base de Capucana, ananás, coco, lima e fava tonka.

# Ilícito | Porto

Na Baixa do Porto, há um novo bar onde se servem cocktails de assinatura provocativos. Exemplo da criativdade do bartender Paulo Moreira é o Free Fall, feito com tequila 100% agave, xarope de gengibre e ananás e tintura de thai chili. É um cocktail “afrodisíaco e picante”, como o próprio o define. O bar, integrado no restaurante homónimo do hotel portuense The Editory Boulevard Aliados, com entrada independente pela Rua do Almada, é inspirado na estética burlesca, no circo e nas feiras de curiosidades de inícios do século XX, daí que a carta dos cocktails de assinatura seja apresentada em forma de baralho de cartas de tarô. À sexta e ao sábado à noite, a acompanhar as bebidas há música, a cargo de um DJ convidado.

# GH Restaurant & Café | Porto

O bartender Brás Firmino (participante do concurso World Class 2022 e 2023) assina o novo menu de cocktails do bar do Gallery Hostel, na Rua Miguel Bombarda, inspirado em artistas icónicos da história da arte como Van Gogh, Salvador Dali, Basquiat, Claude Monet ou Pablo Picasso. A carta, intitulada “A Paleta de Cores”, compila uma série de criações que têm por base uma obra específica de cada pintor, e uma cor predominante. O Amarelo, composto por Ketel One Vodka e clementina, vai beber às telas do artista holandês, autor de quadros icónicos, como os girassóis. Além disso, o bar dinamiza todas as semanas um workshop de cocktails, para quem queira aprender a fazer os clássicos da cocktelaria. Às quintas-feiras e aos sábados à tarde, a partir das 16h, o programa é livre no que a desenvolver receitas e bebidas diz respeito. É possível participar individualmente ou em grupo.

CELEBRAR EM CASA

O Angel’s Share partilha a receita de um cocktail clássico, fácil de fazer, para quem quiser celebrar o Dia do Cocktail em casa.

Expresso Martini

Ingredientes:

50 ml Vodka

30 ml Licor de Café

10 ml Xarope de Açúcar

1 Café Expresso

Preparação:

Juntar todos os ingredientes dentro de um shaker com gelo. Fazer shake (na melhor performance de bartender possível) e coar para um copo devidamente gelado.