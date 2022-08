Piscina entre o rural e o urbano numa quinta da Maia

Nos dias mais quentes de verão, a piscina do Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta, no centro do Castêlo da Maia, enche-se de banhistas.

Famílias e grupos de amigos estendem as toalhas em qualquer cantinho de relvado disponível. Nas duas piscinas – uma para crianças e outra para adultos – pode não haver muito espaço para nadar nos dias de maior afluência, mas isso não impede que os banhistas se divirtam. Há espaço suficiente para mergulhos e brincadeiras na água. O complexo das piscinas tem também um chapinheiro para os bebés se refrescarem com toda a segurança. Além disso, em anexo, estão disponíveis dois courts de ténis e na parte exterior há um parque infantil de acesso gratuito e um bar com snacks e gelados variados.

Esta quinta, que em 2008 foi completamente renovada e aberta ao público, remonta aos inícios do século XX. Com jardins e casa senhorial, remete para as construções dos brasileiros torna-viagem do século XIX, com elementos de “arte nova” e “art deco”.

Sendo um complexo ambiental, quer sensibilizar a população para essas questões. Por isso, tem também hortas e pomares e um jardim de grande diversidade biológica, com plantas aromáticas e árvores como a magnólia, o ulmeiro, a metasequoia, a tília ou o ginkgo biloba.

A compra de bilhetes para usufruto das piscinas é feita exclusivamente online. Quem não tiver o bilhete em formato digital ou impresso, não tem mesmo como comprá-lo à entrada. Os banhistas podem adquirir dois tipos de bilhetes. De um só turno (de manhã, 9h às 14h ou de tarde, das 14h às 19h) ou então horário completo das 9h às 19h. Quem reside no concelho da Maia tem direito a bilhete mais barato.