Noites de cultura no pátio da Reitoria da Universidade do Porto

As Noites no Pátio do Museu estão de regresso ao Polo Central (Reitoria) do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP). São mais de duas dezenas de eventos ao ar livre e abertos a toda a população.







Até ao final do mês, de terça-feira a domingo, às 21h, o pátio do Polo Central do MHNC-UP recebe as Noites do Pátio. Cinema, concertos, conversas, teatro e poesia fazem parte do cartaz deste ano.

Hoje, terça-feira dia 12, apresenta-se a encenação imaginária “Agustina, a Menina D’oiro”, pela encenadora e atriz Sandra Salomé (da companhia Seiva Trupe). Amanhã, na sessão “A Voz dos Objetos”, vai falar-se de “Prensas e Vascula: A Botânica a Tiracolo”, com Cristiana Vieira, curadora do Herbário do MHNC-UP.

No dia seguinte é apresentado o “Verdegar”, o mais recente espetáculo do NEFUP (Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto), coletivo com 40 anos que se dedica a pesquisas e recolhas. Estreou em 2018, no Porto, e já percorreu muitos auditórios e teatros do norte do país.

Para terminar a semana, na sexta-feira há cinema com o ciclo “Lo-fi rock n’roll Remix”. Nessa noite será apresentado o documentário “All Dolled Up: A New York Dolls Story” (1972/2005), de Bob Gruen e NadyaBeck, e “Mississippi, Summer‘78” (1978), de Alan Lomax.

No fim de semana há duas performances. A primeira é uma performance audiovisual de Frederico Dinis – “A vivacidade dos instantes” -, inspirada nos lugares descritos na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen (sábado). No domingo, é a vez do TUP- Teatro Universitário do Porto subir ao palco para apresentar “Despertar”. A programação completa pode ser consultada no site da Casa Comum: www.up.pt/casacomum. A entrada é livre em todos os eventos.

Julho, de terça a domingo, às 21h30