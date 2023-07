Escalada: subir paredes é cada vez mais popular

Apesar de não ser um desporto recente, o interesse pela escalada disparou na última década. Os clubes e as associações ligadas à modalidade estão a receber novos sócios e os ginásios de escalada - também conhecidos como rocódromos - não param de abrir, de norte a sul do país. Quem não está por dentro do assunto pode ter algumas questões, que aqui ajudamos a responder.

Porque se fala tanto de escalada?

Há quatro momentos que ajudam a explicar a recente popularidade da modalidade, cujas origens remontam ao final do século XIX. O filme “Valley uprising”, lançado em 2014, sobre a história da escalada no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA, desde 1955 até à atualidade, foi “a primeira vez que se viu a escalada virada para o mainstream”, diz Nuno Santos, um dos três sócios do rocódromo The North Wall, em São Mamede de Infesta.

Em 2015, a ascensão da The Dawn Wall, uma via de 900 metros na formação rochosa El Capitán, em Yosemite, pelos americanos Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson, filmada em direto, pôs a escalada nas bocas do mundo. A peripécia dos dois amigos acabou por resultar no filme “The Dawn Wall”, em 2017. Um ano depois, é lançado “Free solo”, documentário sobre a escalada na modalidade homónima – sem corda ou nenhuma outra forma de proteção – levada a cabo por Alex Honnold, também em El Capitan. Em 2019, o filme venceu um Oscar, na categoria de Melhor Documentário.

Mais recentemente, a introdução da escalada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que se realizaram em 2021, colocou ainda mais atenção na modalidade.

Mas o que é a escalada?

Segundo o dicionário Priberam, e de uma maneira resumida, a escalada “é uma atividade desportiva que consiste em subir superfícies verticais ou muito íngremes”. Nascido como forma de treino para os alpinistas, surge nas modalidades de escalada desportiva (feita em vias equipadas, com pontos de segurança fixos, em espaços naturais ou em ginásios), escalada clássica (por itinerários não equipados) e bloco (escalada sem recurso a corda, geralmente até seis metros de altura; pode ser praticada em rocha ou em paredes artificiais – dentro de um rocódromo, por exemplo.

O que são rocódromos?

São ginásios de escalada, podendo ser interior ou exterior, dotado de paredes e outras estruturas para a prática da escalada. O facto de a maioria ser em espaço interior permite praticar durante todo o ano. O route setting, geralmente semanal, faz com que haja novos problemas de forma regular para resolver.

Tenho vertigens/sou sedentário.

Posso escalar?

À partida, qualquer pessoa pode escalar. Para começar não é preciso estar em forma e mesmo quem tem medo das alturas ou de cair pode experimentar a atividade. Aprender a cair e conhecer o equipamento de segurança pode ajudar a ultrapassar esse receio que, de resto, é ou foi transversal a quase todos os escaladores, em alguma parte da sua vida.

Posso levar os meus filhos?

Sim, as crianças podem escalar, sugerindo-se que o primeiro contacto seja supervisionado por algum profissional da área. A atividade, além de ser uma forma divertida de introduzir o exercício físico na vida dos mais novos, promove, entre outros benefícios, a coordenação física, a flexibilidade, a noção espacial e a capacidade de resolver problemas.

Tenho que fazer um curso para escalar ao ar livre?

Não, mas é recomendável, dado que a escalada é um desporto de risco, que implica conhecimentos técnicas de escalada, manobras de segurança e rápidas tomadas de decisão, entre outras habilidades. Há vários rocódromos, clubes e associações que organizam cursos e workshops.

Posso escalar durante todo o ano?

Escalar na rocha durante o verão, apesar de tentador, pode não ser a melhor ideia, dada a temperatura das paredes e a transpiração das mãos, que acabam por perder aderência. Sugere-se o tempo fresco e seco da primavera e do outono como as melhores épocas para escalar na rocha.