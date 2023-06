Castelo de São Jorge recebe música ao pôr do sol durante o verão

Com entrada livre, o Festival Pôr do Sol no Castelo recebe concertos de vários estilos, de julho a agosto, em Lisboa.

O programa que vai ocupar o Castelo de São Jorge até agosto começa já dia 7 de julho com Kolme, grupo que junta jazz europeu à música erudita. Rúben Alves, Miguel Amado e Carlos Antunes viajam por atmosferas hipnóticas, ritmos contagiantes e momentos de introspeção.

No dia 14 de julho, sobe ao palco o pianista Adrien Brandeis e dia 15 é a vez da pop dos Motherflutters, banda dos irmãos André e Filipe Cameira. O quarteto de Ricardo Toscano e o compositor Benjamim completam o mês de julho.

Núria Rito Pinto, TROL2000, Gijoe e Agnes são os convidados de agosto.

Todos os concertos decorrem entre as 19h e as 21h. A entrada é gratuita mediante lotação e o levantamento de bilhetes faz-se no dia do espetáculo a partir das 18h (máximo de 2 bilhetes por pessoa).

O programa completo pode ser consultado na agenda do Castelo de São Jorge.