No Douro, celebra-se o amor entre as vinhas

Para o casal enófilo e amante da natureza, o Alto Douro Vinhateiro é um destino que não desilude. Provas de vinho do Porto à luz das velas, um jantar harmonizado e uma visita exclusiva são algumas das propostas da região.

A Estrada Nacional 222, que acompanha os contornos do rio Douro até ao Pinhão, tem a fama de ser um dos mais belos troços do mundo. O cenário, de encostas esculpidas em socalcos e cobertas de vinhedo, contribui em grande parte para o encanto que faz do Alto Douro Vinhateiro um bom destino para o casal que aprecia a natureza, o sossego e um bom vinho.

A meio caminho, junto à foz serpenteante do rio Tedo, cujo nome, diz a lenda, tem a origem numa trágica história de amor entre um cavaleiro cristão e uma princesa moura, ergue-se a QUINTA DO TEDO, também ela alicerçada no amor. Ao leme da propriedade estão Vincent Bouchard e Kay Steffey, ele francês de oitava geração de produtores vinícolas, ela americana e especialista em vinhos italianos. O casal chegou ao Douro em 1992 e apaixonou-se pela região, acabando por construir aqui a sua segunda casa e um projeto de família. Dedicam-se à produção de vinhos do Porto, Douro DOC e azeite, e mais recentemente ao enoturismo.

Para assinalar o dia de São Valentim, a equipa preparou três experiências, disponíveis até 15 de fevereiro. Todas começam com um welcome drink e depois, “para o casal gourmet”, a sugestão recai sobre uma visita à adega com prova de vinhos acompanhada por chocolate ou queijo (46 euros por casal). Para os mais românticos foi desenhada uma visita à cave com prova de vinhos do Porto Tawny diretamente das barricas, à luz das velas (88 euros por casal); e para uma experiência mais relaxante, Vincent e Kay convidam a pernoitar na quinta e a fazer uma visita seguida de uma prova de vinhos premium (145 euros por casal, inclui pequeno-almoço).





Pela quinta existem ainda vários percursos pedestres assinalados, com informações sobre as aves que podem ser avistadas na região. É o caso do chasco-preto, imagem de marca da Quinta do Tedo, que segundo outra lenda, quando aparece é sinal de boa colheita.

Mais adiante, já na margem direita do Douro, a QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO também preparou um programa especial para a temporada associada ao Dia dos Namorados, a que se pode juntar (por reserva antecipada) um passeio de barco ao longo do rio, com direito a brinde a bordo com um dos vinhos da quinta. A vista é privilegiada, e ganha especial beleza por alturas do sol poente.

O barco pode também servir de transfer entre a margem esquerda e o cais do Ferrão, de onde a quinta assegura o transporte. Uma curta subida pela encosta leva à Winery House da Quinta Nova, o único hotel Relais & Châteaux da região, recentemente renovado depois de assinalar o 15.º aniversário.

Nesta unidade, entre os dias 14 e 19 de fevereiro, o programa O Amor D’Ouro (a partir de 460 euros/noite), propõe a estadia com direito a tratamento VIP num dos quartos Premium (localizados na casa principal) ou nos Terrace, de ar mais jovial e romântico; e um jantar de degustação no restaurante Terraçu’s, assinado pelo chef André Carvalho, e harmonizado com as referências da casa.





Na proposta, está ainda incluído um aperitivo junto à lareira, ou no terraço debruçado sobre as vinhas, e uma prova onde se darão a conhecer vinhos de dois territórios vizinhos: Quinta Nova, do Douro, e Taboadella, do Dão.

Mas quem quiser juntar outras experiências à estadia na Quinta Nova, pode ainda fazer uma visita ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim, onde é contada a história da produção de vinho do Porto, ou até aventurar-se na enologia e criar o seu próprio vinho, para levar para casa e abrir numa próxima celebração.

Vintage Tour na Quinta das Carvalhas

Uma visita à Quinta das Carvalhas, uma das maiores propriedades da Real Companhia Velha, sobranceira à vila do Pinhão, é uma visita ao coração do Douro. Especialmente se optarmos pela atípica Vintage Tour (90 euros/pessoa), guiada pelo carismático Álvaro Martinho, agrónomo responsável pela viticultura da quinta e um fervoroso apaixonado pela região. O duriense leva os visitantes a conhecer os aromas, as texturas e os sabores da terra, terminando com uma prova de vinhos no terraço da quinta, junto ao rio.