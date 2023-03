Vinhos, azeite e enoturismo assinalam os dez anos da Quinta da Côrte

Quatro novas colheitas, um azeite biológico e duas propostas de enoturismo dão início às celebrações do décimo aniversário da quinta situada em Valença do Douro, propriedade do francês Philippe Austruy.

Foi durante um passeio de barco pelo Rio Douro, que arrancaram as comemorações da primeira década de vida da Quinta da Côrte, propriedade de Philippe Austruy. Os socalcos durienses serviram de cenário ao lançamento de quatro novas colheitas e de um azeite biológico, apresentados a um grupo de jornalistas, numa iniciativa que tinha como tema a “água”.

A comemoração dos dez anos da quinta situada em Valença do Douro faz-se ao longo de todo o ano, em eventos privados ligados aos quatro elementos da natureza, todos eles relacionados de alguma forma ao mundo dos vinhos, e ao universo da Quinta da Côrte.

Nesta primeira celebração foi apresentado o Côrte DOC Douro Branco 2022, produzido apenas com a casta Viosinho, fermentado em barricas de 500 litros de carvalho austríaco e estágio nas mesmas barricas até ao seu engarrafamento, resultando num vinho com notas amanteigadas e fumadas, conferidas pela madeira.

A par do Côrte DOC Douro Branco 2022, o produtor apresentou também o Princesa Reserva DOC Douro Tinto 2021, produzido num ano em que Marta Casanova, diretora-geral e enóloga da Quinta da Côrte, considera ter sido “perfeito”, por não se terem atingido temperaturas tão altas como é normal naquela região, protegendo a uva da desidratação. Este reserva é composto pelas castas Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Vinhas velhas e Touriga Franca. Vinificou em cubas de inox com controlo de temperatura, com uma maceração prolongada, e estágio em barricas de 500 litros de carvalho francês e em Foudres de três mil litros até ao seu engarrafamento. Os aromas são frescos de frutos vermelhos e algumas especiarias, em harmonia com notas florais.

Outra das novidades da quinta é o Quinta da Côrte Grande Reserva DOC Douro Tinto 2018. Foi produzido com castas Touriga Franca e Touriga Nacional, e vinificado em cubas de inox, com controlo de temperatura, maceração prolongada e estágio em barricas de 500 litros de carvalho francês até ao seu engarrafamento. Apresenta aromas de frutos pretos e chocolate e notas balsâmicas.

Do mesmo ano, foi também lançado o vinho do Porto Quinta da Côrte LBV 2018, com vinificação em lagares com pisa a pé e estágio em tonéis de madeira. O LBV 2018 é composto por uma mistura de castas das parcelas de vinhas velhas da Quinta da Côrte, e apresenta-se fresco e frutado, com aromas de chocolate e notas subtis de alcaçuz e especiarias.

Pela primeira vez, a Quinta da Côrte apresenta uma colheita de azeite biológico, produzida a partir de oliveiras centenárias, situadas junto às margens do Rio Torto. A estreia faz-se com o Azeite Quinta da Côrte BIO, de 2022, produzido com uma mistura de variedades tradicionais do Douro – madural, verdeal, cobrançosa, de sabor frutado e ligeiramente picante.

Ainda este ano, a quinta vai lançar duas novidades relacionadas com enoturismo: uma loja em Valença do Douro, onde os clientes poderão provar os vinhos da Quinta da Côrte, petiscar, comprar queijos e enchidos, assim como merchandising, e uma visita de jipe. A bordo de um UMM, os participantes vão poder fazer um passeio com início na loja, e passagem pelas vinhas e pelas duas adegas, terminando com uma prova de vinhos na Quinta da Côrte.