Ver o céu a partir da terra e da água, em Pampilhosa da Serra

O céu escuro, transparente e estrelado que envolve as Aldeias do Xisto foi distinguido pela Fundação Starlight, em 2019. E para o dar a conhecer, a empresa Epic Land criou atividades que envolvem passeio e degustação, e se revelaram um sucesso.

Para além dos encantos terrestres que caracterizam as Aldeias do Xisto, como as serras cobertas de floresta, as quedas de águas e as praias fluviais, as casinhas em xisto e a gastronomia, também os céus merecem atenção. Devido à baixa poluição luminosa, resultado da escassez populacional e das serras que protegem as aldeias do brilho das grandes cidades, o Dark Sky Aldeias do Xisto foi certificado como “Destino Turístico Starlight”, pela Fundação Starlight, em 2019.

Os seus céus escuros e estrelados podem ser conhecidos à boleia de atividades promovidas pela empresa de animação turística Epic Land, sediada em Pampilhosa da Serra. A “Dia e Noite na Barragem de Santa Luzia” leva os participantes num passeio que arranca no Vidual, às 16h, e termina na barragem, por volta das 23h. O percurso, guiado por Samuel Batista, inclui lanche, uma atividade de canoagem, um jantar em modo piquenique e uma caminhada até à barragem onde a Lua, os anéis de Saturno e diversas constelações podem ser exploradas através de um telescópio. No fim, quem quiser levar uma recordação, pode ser fotografado com a Via Láctea como fundo. Já para a atividade “Viagem à Luz das Estrelas” é comprado um voucher com data a definir, que inclui um passeio em caiaque ou uma caminhada, observação do céu com explicação e fotografia noturna.

Segundo Fernando Saraiva, sócio-gerente da Epic Land, desde que os céus foram certificados, houve um grande crescimento deste tipo de turismo, que tem resultado em atividades sempre esgotadas.