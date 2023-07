Veggie Summer Fest: dois dias dedicados ao vegetarianismo e à sustentabilidade, em Matosinhos

A primeira edição do Veggie Summer Fest acontece nos dias 15 e 16 de julho, na Quinta da Conceição. O programa deste evento de entrada livre inclui demonstrações de receitas, atividades, mercado com expositores de marcas portuguesas e ainda a presença de projetos de defesa animal.

Showcookings, workshops, espaço com presença de marcas e projetos portugueses focados no vegetarianismo e na economia circular fazem parte da primeira edição do Veggie Summer Fest, a acontecer na Quinta da Conceição, em Matosinhos, nos dias 15 e 16 de julho.

O evento, de entrada livre, convida toda a gente – independentemente da dieta adotada – a aprender mais sobre vegetarianismo e sustentabilidade, graças um programa repleto de partilhas, receitas e muitas provas para desmistificar a cozinha saudável. Tudo isto com a natureza a servir de cenário, onde haverá lugar para muitas atividades e animação para crianças e adultos, entre as 10h e as 20h.

No primeiro dia do festival, o palco é inaugurado com um showcooking de lanches e refeições vegan para bebés e crianças, seguindo-se um momento de demonstração de confeção de comida de rua vegan e bebidas de base vegetal. Detergentes caseiros e conversas sobre saúde também fazem parte do programa.

No dia seguinte, especialistas convidados abordam a relação entre uma dieta de base vegetal e a longevidade. Pautada por mais showcookings e um workshop, a vertente prática do evento dá a conhecer opções de pequenos-almoços mais alcalinos, receitas vegetarianas “à portuguesa”, snacks veganos saudáveis para crianças, em que consiste a compostagem Bokashi e como manter uma alimentação vegan, assim como um estilo de vida mais positivo e energético.

Pelos espaços verdes da Quinta da Conceição, vão estar distribuídos cerca de 40 expositores de marcas e projetos portugueses, focados no vegetarianismo e na economia circular, de projetos relacionados com vestuário, acessórios, cosmética, decoração, higiene pessoal, filtragem de água, jardins inteligentes, bem como propostas alimentares.

Entre os vários expositores, vão também estar representados projetos de defesa animal, a Associação Vegetariana Portuguesa e a Câmara de Matosinhos.

“A cidade de Matosinhos tem centrado as suas preocupações na promoção de um estilo de vida mais saudável e sustentável, pelo que estes tipos de iniciativas, com uma especial atenção às famílias, são muito importantes para o município. Este não é um evento restrito ou exclusivo a vegetarianos, mas sim uma oportunidade de descobrir novos sabores e novas formas de consumir, enquanto se desfruta da natureza num dos mais bonitos parques da cidade”, explica a organização.