Uma minissérie criminal britânica e outros destaques de TV

Um documentário, uma minissérie e um formato infantil: três sugestões de programas para acompanhar nos próximos três dias, na televisão.

As Regras de Ângelo

Terça, dia 2 / Infantil / Panda Kids / 07h45

Ângelo tem 12 anos e o que mais gosta de fazer é ditar as próprias regras e não obedecer a ninguém. Ainda às 13 e 18.30 horas.

No Coração do Bosque

Quarta, dia 3 / Documentário / RTP2 / 23h50

Um mergulho no quotidiano de alguns dos profissionais do sexo do afamado Bosque de Bolonha.

Inesquecível

Quinta, dia 4 / Série / RTP2 / 12h

Série britânica de seis episódios, com a chancela BBC, que acompanha a investigação de um caso que remonta há quase 40 anos.