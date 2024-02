Um brinde ao bem-estar em cinco escolhas, de Norte a Sul

Spa é quando e onde uma pessoa quiser: de Monte Real a Lisboa, mais Portimão, Chaves e Vila Nova de Gaia. Sem esquecer o vinho, que é arte e ajuda a educar. Tudo já com um certo aroma a primavera e Páscoa.

#1 – Descontos de primavera e Páscoa especial

No Monte Real Hotel Termas & Spa, de 1 de março a 30 de junho, o alojamento de uma noite para crianças até aos 12 anos é gratuito, se partilharem o quarto com os pais. A 31 de março, domingo de Páscoa, o Paços da Rainha, restaurante desta unidade, terá um menu especial, elaborado pelo chef Paulo Monteiro e inspirado na “cozinha tradicional mediterrânica e atlântica” (lê-se em nota de imprensa). Do menu buffet constará cabrito assado no forno a lenha, caldeirada de tamboril com gambas e caril de marisco com quiabos. Haverá também atividades infantis ao longo do fim de semana pascal, tais como alimentar animais de quinta, modelagem de balões, pinturas faciais, oficinais de olaria e uma caça aos ovos. Reservas: [email protected], 244 618 900

#2 – Uma parceria em vinhos de edição limitada

A Casa Relvas e a Associação do Escanções de Portugal associaram-se para criar um lote de edição limitada de dois vinhos, disponíveis em restaurantes e garrafeiras. Diz o comunicado de imprensa que o branco, Casa Relvas Sommelier Edition 2022, “reflete uma das colheitas mais desafiantes” da empresa. O tinto, Casa Relvas Sommelier Edition 2021, além das garrafas mais correntes de 0,75 litros, vender-se-á em garrafas de 1,5 litros. Estes vinhos são fruto do trabalho conjunto de equipas das duas entidades, sob a orientação de Alexandre Relvas e Tiago Paula. Um “valor simbólico” da venda de cada garrafa destinar-se-á a apoiar a educação vínica e o programa formativo desenvolvido pela associação.

#3 – Spa e almoço na capital, de segunda a sábado

O hotel Hyatt Regency Lisboa e a marca de spa Serenity – The Art of Well Being lançaram o programa Spa & Lunch, disponível de segunda-feira a sábado na unidade na Rua da Junqueira. Em três opções. Pause & Lunch disponibiliza duas horas no Oásis Termal do Serenity Spa e almoço e custa 55 euros. A isto, e por 80 euros, Care & Lunch acrescenta uma massagem localizada de 25 minutos. O Pamp & Lunch junta ao almoço e ao acesso ao Oásis Termal uma massagem relaxante de 50 minutos; preço: 105 euros. De segunda a sexta, a refeição consiste do menu executivo. Ao sábado, chega às mesas uma sugestão do chef. Reservas em serenity-spa.com ou via [email protected]

#4 – Dez dias de relaxamento a metade do preço

Entre 26 de fevereiro e 6 de março acontece a Solverde Spa Week, que anuncia 50% de desconto em tratamentos e rituais selecionados no Hotel Algarve Casino (em Portimão), Hotel Casino Chaves e Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de Gaia). As modalidades contempladas podem incluir massagem anti-stress; acesso a saunas, jacúzi, banho turco, piscinas e ginásios; drenagem linfática manual; e esfoliação corporal. Os preços destes tratamentos oscilam entre os 40 e os 70 euros. No período da campanha também se vendem vouchers que podem ser usufruídos nos 90 dias subsequentes.

Reservas em Portimão: [email protected], 282 402 000. Chaves: [email protected], 276 309 600. Gaia: [email protected], 937 625 041

#5 – Vinho para beber e pintar em Mortágua

A Sociedade Agrícola Boas Quintas cruza artes a 23 de março em Mortágua para assinalar a chegada da primavera. Nesse dia, entre as 14 e as 18 horas, acontece na Adega Boas Quintas o workshop “Da vinha à tela”, em que uma ilustradora científica ensinará aos participantes duas técnicas de pintura: com aguarela e com vinho. A tarde também incluirá visita à vinha e à adega, prova de vinhos e explicações sobre as castas envolvidas na sua produção. É o Dão em todo o esplendor. Tudo por 55 euros, incluindo o material de pintura. Inscrições a partir de 26 de fevereiro em lojaboasquintas.com