Três sugestões televisivas para os próximos dias

Recheada de transformações inspiradoras, a mais recente série sobre casas da Netflix acompanha famílias que lidam com versões diferentes do mesmo problema: todas elas precisam urgentemente de mais espaço, mas não se quer gastar todo o dinheiro em obras. Para tratar destes desafios estão Mikel Welch no design, Brooks Atwood na inovação, Ati Williams na construção e Jessica Banks em engenharia. Estes especialistas da renovação e do design de casas combinam as suas habilidades para transformar espaços atolados com as suas soluções de arrumação e decoração criativas e garantir que os clientes podem aproveitar todos os centímetros.

OutDaughtered

DIA 10 | TLC | 20h00

A sexta temporada está de regresso ao TLC. Adam e Danielle Busby continuam bastante ocupados a cuidar da filha mais velha, Blayke, bem como das cinco gémeas: Olivia, Ava, Hazel, Parker e Riley. Os Busby têm que gerir humores, caos, magia e confusão, tudo a multiplicar por cinco, e ainda descobrir como manter a disciplina em casa. Ao longo dos novos episódios, acompanha-se a vida quotidiana, mas sempre animada, desta família. Danielle vai começar um novo negócio, enquanto Adam faz o possível para que as meninas comam de forma mais saudável. Vão ainda receber importantes notícias sobre a casa e existem muitas festas de aniversário para celebrar.

Romy & Alain: Os Noivos Eternos

DIA 11 | RTP2 | 23h00

Dois ícones do cinema, uma paixão que se tornou lendária. Ele era incrivelmente bonito; ela era linda, brilhante e alegre. Ela era a princesa Sissi; ele o Leopardo. Ela era alemã; ele francês. E estavam apaixonados. Tal como Richard Burton e Elizabeth Taylor, foi um romance de estrelas de cinema vivido dentro e fora dos ecrãs, que nunca esteve longe das manchetes e, tal como o relacionamento de Burton e Taylor, foi caracterizado pela sua natureza apaixonada e tumultuosa. O casal Romy Schneider e Alain Delon marcou a memória coletiva de uma geração, apesar da sua história ter durado apenas cinco anos. Graças a imagens de arquivo, fotografias e entrevistas com aqueles que os conheceram, este documentário explora um relacionamento que durou até a morte de Romy, em 1982.