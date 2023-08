Três espaços para atividades de verão no Algarve

Um parque aquático, um eco-resort e um museu 3D para conhecer no sul do país.

AQUASHOW INDOOR

Quarteira

Um decano da animação deslizante reúne dezenas de divertimentos molhados num espaço coberto, com restaurante, bar e loja. É promovido como o primeiro parque aquático interior da Península Ibérica e promete vertigens para todas as idades.

Os números permitem ter uma ideia da grandeza do Aquashow, que ocupa 120 hectares com dois parques e um hotel de quatro estrelas aberto todo o ano. Já lá vão 20 anos desde que os atuais responsáveis compraram o primitivo parque que aqui existia, e do qual só restam três escorregas. No pico do verão comportava 500 pessoas; hoje leva 8 mil, “para que todos tenham uma experiência agradável”, diz Nuno Trindade, responsável comercial, durante uma visita guiada com a “Evasões”.

Não é que o parque tenha vindo a crescer em área, mas quase todos os anos surge um novo escorrega no céu. O Mammothblast, capaz de levar boias de cinco pessoas, é o mais recente no parque exterior e assemelha-se a uma montanha-russa. Porém, desde outubro último que o Aquashow deixou de estar limitado ao tempo solarengo entre abril e setembro, tendo aberto uma versão coberta num edifício contíguo. Entre as atrações há escorregas, spa, piscinas de ondas, aventura, relaxamento e infantis.

Por ser um ambiente fechado e húmido, com a temperatura do ar e da água a rondar os 30 graus, o tempo recomendado para andar nas atrações e nadar nas piscinas é de três horas. Enquanto as crianças se divertem no Playground, os adolescentes podem percorrer os obstáculos do Desafio do Céu (semelhante a arborismo) e os adultos desfrutar dos duches sensoriais do spa, que também tem massagens (não incluídas na entrada). Um sistema permite filtrar e reutilizar grande parte da água.

Aquashow Indoor
Morada Volta do Parque, 1, Quarteira
Telefone 289 315 129
Horário Das 10h30 às 19h. Não encerra.
Custo () Preço: bilhetes de 2 horas a 20/30 euros (6 a 12 anos e maiores de 65/adultos)
GPS Latitude : 39.3999
Longitude : -8.2245

WHITE SHELL

Lagoa

Este eco-resort inaugurou dois campos de ténis e de padel e um de beach tennis, apelando a um estilo de vida saudável e ecológico. O novo campo de areia pode ser usado tanto por hóspedes como por não-hóspedes e destina-se à prática de beach tennis, modalidade com regras semelhantes às do ténis tradicional. O recinto mede 8×16 metros e tem uma rede a 1,7 metros do chão. Há um serviço por cada ponto, sendo que a bola não pode tocar na areia e nenhum jogador ou equipamento pode tocar na rede ou ultrapassá-la.

3D FUN ART MUSEUM

Portimão

Depois do Funchal e de Lisboa, eis que Portimão recebe o terceiro 3D Fun Art Museum, criado por Lara e Ralf Hein, um casal luso-alemão que trouxe o conceito para Portugal em 2019. “Os visitantes podem personificar o médico de Van Gogh ou até ter um dinossauro como animal de estimação. Podem também ver o mundo completamente de cabeça para baixo e registar todos estes momentos com o telemóvel ou com a máquina fotográfica”, explicam. As ilusões de ótica são o segredo deste divertimento.