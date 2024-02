SUD Lisboa Terrazza celebra amor com jantar e performances musicais

Dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, o SUD Lisboa Terrazza, em Belém, organiza o evento “O Poder do Amor”, com um jantar para dois e performances de cantores e animadores. O Tejo, o Cristo-Rei e a Ponte 25 de Abril completam o cenário estrelado.



Seja para “deslumbrar a cara-metade, alguém que nos é querido, desfrutar com amigos de longa data” ou para celebrar o amor-próprio, o SUD Lisboa Terrazza vai organizar na noite de 14 de fevereiro o evento “Amor Intemporal”, com um jantar e performances com cantores e animadores, ao vivo. O menu de jantar especial estará disponível a partir das 19h, pelo valor de 140 euros por pessoa, com soft drinks (sem vinho), café e mignardises (miniaturas de doces).

Segundo comunicado, a noite terá início com uma bebida de boas-vindas entregue aos casais ou amigos. O menu, assinado pelo chef executivo Patrick Lefeuvre, arranca, por sua vez, com uma entrada a três tempos: passion café (terrina de foie gras, maracujá e café); cannellone de pepino e baunilha, caranguejo real e espuma de maçã; e vieiras coradas com papada de porco ibérico, ovo e tosta. Já o prato de peixe será robalo corado com gnocchi de citrinos, compota de legumes e emulsão de bivalves.

Seguir-se-á depois um tira-gosto composto por granizado cítrico, abrindo caminho ao wagyu “A5” com compota de alho e chalotas, acompanhado por batata-doce e espargos verdes, rebentos de rúcula e lascas de trufa preta. Para finalizar, o chef de pastelaria Joel Simões trará creme brulée de amêndoa com frutos vermelhos e sorvete de framboesa. O restaurante terá também “opções vegetarianas e alternativas para outras restrições alimentares, mediante indicação no ato de reserva”.

Sob o mote “O Poder do Amor” serão interpretados temas intemporais de filmes conhecidos do grande público, como Grease, Dirty Dancing, Ghost e Notting Hill, ou mesmo A Star is Born, o filme protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper.

Em paralelo, o SUD Pool Lounge, situado no piso superior do restaurante, com uma piscina de rebordo infinito, disponibilizará um menu dinnatoire composto por vieiras e trufa; tártaro de novilho e rábano picante; risoto de lima e gamba lista; robalo em papelote; confit de ossobuco e espuma de batata; e brulée de amêndoa. O valor de 110 euros por pessoa inclui cocktail de boas-vindas, vinhos da marca própria Divai, soft drinks, café e mignardises. O entretenimento inclui a interpretação de canções com a presença de DJ.

Quem reservar este jantar terá direito, ainda, a um voucher com 15% de desconto nos spas Sayanna Wellness & Spa, a marca dos hotéis Sana, válido nos spas dos hotéis Myriad, Evolution Estoril, Epic Sana Lisboa e Epic Sana Marquês, até ao dia 31 de março de 2024.