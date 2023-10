Sete séries para ver na TV e no streaming

Estreias, regressos e destaques de séries para acompanhar nos próximos dias, na televisão e nas plataformas de streaming.

Magnum P.I.

Segunda, dia 16 | Fox | 22h15

Estreia da quinta temporada. Nos novos episódios, enquanto Magnum e Higgins ponderam os riscos de manterem uma relação, Jin Jeong (Bobby Lee) ganha um leilão e pede a ajuda de Rick e TC para encontrar uma medalha militar roubada. Além disto, Magnum recruta o detetive Gordon Katsumoto (Tim Kang) para o ajudar a encontrar um turista desaparecido, e Rick pede a ajuda de TC depois de perder acidentalmente o rato de estimação de Magnum, Roberto II.

Chicago Fire

Segunda, dia 16 | AXN | 22h50

Estreia da 11ª temporada. Os novos capítulos começam por acompanhar o regresso de Casey, que agora se prepara para celebrar o dia do seu casamento. Já Kidd e Severide veem a sua lua de mel interrompida por um perigoso conhecido que pensavam ter ficado no passado. Já à medida que o relacionamento entre Hawkins e Violet cresce, Gallo é agora obrigado a virar as suas atenções para outro lugar. Com Taylor Kinney e Kara Killmer. Para ver todas as segundas-feiras, sempre pelas 22h50.

Anónimo

Terça, dia 17 | TVCine Edition | 22h10

O casal Jurre e Saar – ele é um professor de História desmotivado e ela é uma procuradora de justiça viciada em trabalho – inicia uma missão secreta para combater o crime organizado e tornar a sociedade novamente segura. Há apenas um pormenor: nenhum dos dois sabe o que o outro está a fazer. Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer e Mies Van Rooijen são os intérpretes desta série vinda dos Países Baixos.

This England

Quarta, dia 18 | TVCine Edition | 22h10

Uma narrativa dramática sobre os eventos ocorridos no Reino Unido durante o ano de 2020 e a forma como o governo de Boris Johnson geriu a pandemia da COVID-19. Apesar de a série se focar na pandemia, inicia-se com a ascensão de Boris e mostra um pouco da campanha e dos desafios que o político britânico teve de enfrentar para chegar onde chegou. É protagonizada por Kenneth Branagh no papel do primeiro-ministro e Ophelia Lovibond como Carrie Symonds.

The Light In The Hall

Quarta, dia 18 | AMC | 22h10

Joe Pritchard, um jardineiro tranquilo e reservado, foi preso pelo homicídio da jovem Ela, 18 anos antes, ao ter sido encontrado ADN da vítima na sua caravana. A sua saída em liberdade condicional é a oportunidade que a jornalista Cat Donato, uma das melhores amigas de Ela, procura: escrever sobre os factos que envolveram o crime. Para Sharon, a mãe de Ela que nunca deixou de chorar a perda da sua filha, é a oportunidade de enfrentar o homem que a matou e, sobretudo, obter a informação que ele nunca quis revelar: onde está o corpo? Uma minissérie galesa de seis episódios protagonizada por Joanna Scanlan, que veste a pele de Sharon, e Iwan Rheon (Ramsay Bolton em “A Guerra dos Tronos”) como Joe.

Néon

Quinta, dia 19 | Netflix

Das pequenas localidades na Florida às movimentadas praias e luzes coloridas de Miami, Neon segue três amigos na sua luta para singrar no mundo do reggaeton. A comédia de oito episódios não se limita a acompanhar os sonhos ambiciosos dos três jovens, como também as duras realidades e os percalços cómicos de sobreviver na indústria da música. Tyler Dean Flores interpreta o papel de Santi, um artista de reggaeton em ascensão que, com a ajuda dos amigos Ness (Emma Ferreira), Felix (Jordan Mendoza), e Mia (Courtney Taylor), representante de uma produtora musical, espera tornar-se a maior estrela do reggaeton, ou, pelo menos, conseguir pagar a renda.

Corpos

Quinta, dia 19 | Netflix

Baseado no romance gráfico de Si Spencer, um policial com um toque especial. Quando um corpo – o mesmo corpo – é descoberto em Longharvest Lane, em Londres, nos anos de 1890, 1941, 2023 e 2053, um detetive de cada um dos períodos tem de investigar. À medida que se vão traçando ligações com o passar das décadas, vai-se descobrindo que as investigações estão ligadas e que um político – Elias Mannix (Stephen Graham) – parece estar no centro de tudo.