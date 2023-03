Sete séries para acompanhar nos próximos dias

Um policial de Agatha Christie e outras histórias de crime e mistério, para ver no pequeno ecrã.

# Agatha Christie’s: O Cavalo Amarelo

Dia 26/03 | RTP2 | às 22h00

Série britânica de quatro episódios, livremente inspirada no romance policial de Agatha Christie. Londres, anos 60. Uma misteriosa lista de nomes é encontrada dentro do sapato de uma mulher assassinada. Entre eles está o nome de Mark Easterbrook, um escritor abastado ainda de luto pela trágica morte da primeira mulher. Ao tornar-se o principal suspeito, Mark decide investigar o caso por conta própria para entender as razões que fizeram com que o seu nome figurasse nessa lista. As pistas conduzem-no a uma casa peculiar numa vila pacata de nome estranho, a famosa casa do “Cavalo Amarelo”, onde moram três mulheres que, segundo rumores, são bruxas e usam magia para se livrar das pessoas.

# Yellowjackets

Dia 25/03 | HBO Max

Um grupo de jogadoras de futebol adolescentes formam clãs selvagens depois de o seu avião se despenhar numa zona remota e selvagem do Norte. Vinte e cinco anos depois, descobrem que o que começou na natureza está longe do fim . Estas sobreviventes vão dar o seu melhor para fingirem ser pessoas bem resolvidas. Com Melanie Lynskey, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Steven Krueger e Warren Kole.

# Succession

Dia 27/03 | HBO Max

Estreia da quarta temporada. A família Roy controla um dos maiores conglomerados de média e entretenimento do mundo. Esta é a história de Logan Roy e dos seus quatro filhos herdeiros quando o patriarca decide afastar-se da empresa. Com interpretações de Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alexander Skarsgård, Peter Friedman, Justine Lupe, David Rasche e J. Smith-Cameron.

# Instável

Dia 30/03 | Netflix

Ellis Dragon é um empresário do ramo da biotecnologia globalmente conceituado, excêntrico e narcisista, que trabalha para fazer do mundo um lugar melhor. Ele está também a viver uma queda livre emocional. O seu filho, Jackson Dragon, não tem nenhuma destas caraterísticas. Será que Jackson consegue salvar Ellis e a empresa e reparar a relação fraturada de ambos enquanto tenta fazer o que parece impossível: sair da sombra do seu icónico pai? Rob Lowe e John Owen Lowe são os protagonistas desta série de humor criada por Victor Fresco e composta por oito episódios.

# Mentes Criminosas

Dia 27/03 | AXN | às 20h20

Transmissão de dois episódios. No primeiro, quando um suspeito tem como alvo a UAC, a equipa persegue a pessoa responsável por essas ações. No segundo, a antiga membro da UAC e atual agente da Interpol Emily Prentiss persegue um assassino em série internacional até solo americano e recruta a equipa para a ajudar a localizá-lo. Entretanto, a equipa lida com a partida de Morgan. Com Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, A.J. Cook e Matthew Gray Gubler à frente do elenco.

# Os Crimes de Sommerdahl

Dia 24/03 | RTP2 | às 22h00

Neste episódio, tudo aponta para que a vítima vencedora da lotaria tenha sido apenas uma das muitas mulheres alvejadas pelo seu enriquecimento. O relacionamento de Dan e Marianne causa mal-estar na equipa quando ela ajuda a desenhar um suspeito… Em “Os Crimes de Sommerdahl”, o inspetor-chefe Dan Sommerdahl investiga assassinatos numa cidade costeira dinamarquesa juntamente com o seu melhor amigo, o detetive Flemming Torp, e a mulher, Marianne, técnica criminal.

# De Quem Fugimos?

Dia 24/03 | Netflix

Uma mãe e a sua jovem filha, com um vínculo inquebrável, encontram-se em fuga há já algum tempo. Vão ficando em hotéis de luxo, mas nunca permanecem muito tempo no mesmo lugar. Quando os finos hotéis se transformam em duvidosos motéis, torna-se claro que nem tudo é um conto de fadas. Perante o rasto de cadáveres que vão deixando para trás, surge a dúvida: será que a mãe não é a vítima, mas sim a ameaça? Como poderão escapar?