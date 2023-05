Seis séries para ver nos próximos dias

Entre estreias e regressos, seis sugestões de séries para acompanhar nos próximos dias, na televisão e no streaming.

Capitães do Açúcar

Segunda, dia 1 | rtp1 | 23h

Bernardo, um jovem estudante de ciências farmacêuticas, vive sozinho com a irmã mais nova e sem apoio familiar. Dividindo os dias entre os estudos e um part time

numa hamburgueria, vê uma oportunidade de mudar a situação financeira precária ao receber um convite inesperado de Neves, Antunes e Cruz, um grupo de jovens artistas que, paralelamente, se envolvem num esquema de produção e distribuição de uma substância psicotrópica chamada Açúcar.Com Tiago Sarmento e Diana Sousa Lara.

Massa Fresca

Segunda, dia 1 | Biggs | 18h

O Biggs aposta no regresso da ficção nacional com “Massa fresca”. A intensa história de coragem e determinação de Maria Miguel, protagonista da série, pode ser vista de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Criada por Sara Rodi e tendo como protagonistas Mafalda Marafusta e Duarte Gomes, “Massa fresca” conta a história de uma rapariga de 21 anos que perdeu a mãe para o cancro e nunca conheceu o pai, razão pela qual se vê obrigada a batalhar diariamente pelo seu sustento.

Diários do Vampiro

Segunda, dia 1 | Biggs | 21h

Depois de “Massa fresca”, pelas 21 horas, e em sessão dupla, os espetadores podem acompanhar a segunda temporada deste drama sobrenatural baseado nos bestsellers homónimos de L. J. Smith. Nos novos episódios, Stefan toma medidas drásticas para descobrir a verdadeira razão pela qual Katherine regressou a Mystic Falls e fica chocado com os segredos que ela lhe revela sobre o que realmente aconteceu em 1864. Matt assusta-se com o comportamento de Caroline, mas ainda tenta falar sobre os seus sentimentos por ela. Stefan e Damon ficam furiosos quando descobrem que Elena desafiou os dois e fez um novo aliado.

Emília

Segunda, dia 1 | RTP1 | 22h30

Uma série sobre a ansiedade de crescer na era digital. Emília sonha ser a melhor bailarina do mundo, mas nunca fez efetivamente nada para o concretizar. No dia em que cumpre 25 anos, começa a trabalhar na bomba de gasolina local, o que a leva a questionar-se sobre a sua vida ser uma versão inferior da que sempre sonhou. Eis que dá de caras com Rosa, uma rapariga com quem compara a sua vida nas redes sociais. Com Catarina Rebelo, Beatriz Maia e Ivo Canelas.

O Alfaiate

Terça, dia 2 | Netflix

A história de Peyami, um jovem e famoso alfaiate que herdou o talento do avô, assim como o seu negócio de sucesso. Após a morte do avô, Peyami traz o seu segredo para o centro da sua vida, em Istambul, e passa a ter de cuidar dele sem deixar que ninguém descubra a verdade. Ao fugir da sua relação abusiva com Dimitri, Esvet surge misteriosamente nas vidas de Peyami e Mustafa, escondendo os seus próprios segredos. Com Çagatay Ulusoy, Salih Bademci e Sifanur Gül.

Rainha Carlota: Uma História Bridgerton

Quinta, dia 4 | Netflix

Centrada na ascensão da rainha Carlota de Mecklenburg-Strelitz ao poder e à posição de figura influente, esta prequela a decorrer no universo de “Bridgerton” revela como o casamento da jovem monarca com o rei George de Inglaterra deu origem a uma história de amor e a uma mudança na sociedade, abrindo caminho para a criação do mundo herdado pelos personagens daquela série. Inspirada nos romances da autora Julia Quinn e com narração de Julie Andrews, “Rainha Carlota” está dividida em seis episódios, foi criada por Shonda Rhimes e conta com interpretações principais de India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley, Ruth Gemmell, Corey Mylchreest e Golda Rosheuvel.