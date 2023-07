Seis filmes para ver nos próximos dias

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos e A Cidade Perdida de Z são as sugestões para hoje.

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

DIA 8 | AMC | 19h49

Peter Jackson voltou à Terra Média com o último dos três filmes baseados na obra de J.R.R. Tolkien. Depois de enfrentar o dragão Smaug e de obter o anel do poder das garras de Gollum, Bilbo vê-se obrigado a tomar uma decisão perigosa sem conhecer ainda os obstáculos que o aguardam. Sauron, “o senhor negro”, voltou à Terra Média em conjunto com uma legião de ogres para atacar em segredo a Montanha Solitária. À medida que a escuridão cresce, os anões, os elfos e os homens têm de decidir se se unem para derrotar um inimigo comum e evitarem a sua destruição. Bilbo vai participar assim numa batalha épica dos Cinco Exércitos, onde o futuro da Terra Média está em jogo. Um filme de 2014, com Martin Freeman e Ian McKellen.

A Cidade Perdida de Z

DIA 8 | FOX Movies | 21h15

No início do século XX, o explorador britânico Percy Fawcett (Charlie Hunnam) viaja até à Amazónia, onde descobre provas da existência de uma civilização avançada, até então desconhecida, que poderá ter habitado a região. Apesar de ser ridicularizado pela comunidade científica, que vê as populações indígenas como selvagens, Fawcett, apoiado pela esposa, filho e ajudante, regressa à selva numa tentativa de provar a veracidade do seu caso. De James Gray, também com Robert Pattinson e Sienna Miller.

6 Dias, 7 Noites

DIA 9 | AXN Movies | 14h00

Quinn Harris é um aviador que decidiu largar tudo para viver um dia-a-dia sem preocupações numa ilha paradisíaca. Tudo corre dentro do esperado até que conhece Robin Monroe, uma editora em férias com o seu novo noivo, Frank Martin. Quando uma notícia inesperada faz com que Robin tenha que ir ao Taiti, ela suborna Quinn para a voar até lá. Forçados a aterrar durante uma tempestade, veem-se encalhados numa ilha deserta, o que desperta muitas emoções entre os dois.

O Dia da Independência: Nova Ameaça

DIA 9 | HOLLYWOOD | 21h30

Duas décadas depois da primeira invasão, em “O Dia da Independência: Nova ameaça”, a Terra enfrenta outro desafio vindo de fora do sistema solar. Para enfrentar temíveis extraterrestres e evitar uma catástrofe global, uma nova geração de pilotos liderada por Jake Morrison (Liam Hemsworth) é convocada pela presidente Elizabeth Landford (Sela Ward). Além destes, contam-se ainda o cientista David Levinson (Jeff Goldblum) e o ex-presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman). Estará o mundo preparado para enfrentar aforça avassaladora e sem precedentes destes aliens? Um filme dirigido por Roland Emmerich.

Homefront: A Última Defesa

DIA 9 | FOX | 23h25

Phil Broker é um ex-agente do combate ao tráfico de droga que se muda com a filha para uma localidade remota e aparentemente tranquila, para fugir a um passado conturbado. O seu mundo fica rapidamente em conflito quando descobre um submundo de drogas e violência na pequena cidade, liderado por Gator Bodine, um dealer de anfetaminas sociopata. Gator acaba por colocar Broker e a filha em perigo, obrigando-o a voltar à ação para salvar a família e a localidade.

Stardust – O Nascer de Uma Estrela

DIA 9 | RTP1 | 00h00

Filme que acompanha a primeira digressão pelos Estados Unidos da América de um jovem David Bowie, em 1971. Depois de várias desilusões, rejeições, dúvidas, e a lidar com os seus demónios, esta foi a viagem que inspirou a invenção do alter-ego Ziggy Stardust e lançou o artista que o mundo conhece. Um filme de Gabriel Range, com Johnny Flynn no papel principal, mais Marc Maron, Jena Malone e Derek Moran.